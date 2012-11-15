РПЦ приняла участие в спасении Храма Гроба Господня от закрытия

Русская православная церковь помогла Иерусалимскому патриархату уладить спор с корпорацией «Гихон», обеспечивающей водой Иерусалим и, в частности, храм Гроба Господня. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла диакон Александр Волков, передает ИТАР-ТАСС.

«Сейчас долги храма Гроба Господня за воду списаны не без участия Русской православной церкви», — заявил о. Александр Волков. По его словам, этот вопрос патриарх Кирилл обсуждал во время недавней поездки в Израиль с президентом Шимоном Пересом.

С 2013 года Иерусалимскому патриархату придется оплачивать счета за водоснабжение, хотя и на льготных условиях. Информацию о том, что за коммунальные услуги в храме Гроба Господня в дальнейшем будут платить представители церквей, подтвердил также министр туризма Израиля Стас Мисежников.

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