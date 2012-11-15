Обращение к Патриарху Кириллу пустынножителей, монаха Константина с братией Свято-Троицкого скита

Обращение к Святейшему Патриарху Кириллу и членам комиссии Межсоборного Присутствия по вопросу обсуждения Проекта документа

«О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» от 30.05.2012 г.

пустынножителей, монаха Константина с братией Свято-Троицкого скита,

основанного в 1973 году в горах Кавказа по благословению

преп. Серафима Глинского и Сухумского

Выражаем искреннюю благодарность членам комиссии Межсоборного присутствия и, в особенности, самому Святейшему Патриарху Кириллу, под председательством которого происходила работа над Проектом документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» и желаем, чтобы Господь преисполнил сугубою благодатию Святаго Духа сердца и умы всех потрудившихся в этом деле. Господь да укрепит и умудрит «правоправити» слово Христовой истины! Все изложенное в этом документе с сыновним доверием принимаем и благодарим Бога, умудрившего вас во спасение.

Как и отмечено в Проекте, дискуссия в церковном народе по проблеме, связанной с электронной идентификацией личности активно продолжается. Существующие разногласия и недоумения обусловлены тем, что этот важнейший вопрос религиозного значения, в большей мере рассматривается в контексте гражданских, политических, социальных и др. норм. Тогда как греховность или праведность любого решения и поступка в жизни христианина определятся одним законом – Новозаветными заповедями Божиими. А вопрос цифровой идентификации человека – тем более.

Поэтому нам представляется, что для прекращения разноголосия и достижения заповеданного Христом внутрицерковного единомыслия, необходимо продолжить начатое Межсоборной комиссией трезвомысленное рассмотрение проблемы по следующим направлениям:

1) дать богословскую оценку сути греха принятия личных цифровых идентификаторов в свете Новозаветных заповедей Христовых;

2) продолжить работу над Проектом не только в контексте церковно-государственных отношений, но и в свете святоотеческого учения по данной теме;

3) выработать и обнародовать единую официальную позицию Церкви; донести ее до сознания всех верующих, призвав к более ревностному и усердному жительству по Евангельским заповедям.

Надеемся, что священноначалие найдет целесообразным продолжить и углубить богословское обсуждение данного вопроса. Ведь в создавшейся ситуации осуществляемый выбор является вопросом чрезвычайной важности, как для каждого человека в отдельности, так и для Вселенского Православия – т.к. от нынешней бдительности и правильности духовной оценки (выводов) во многом будет зависеть вечная участь миллионов душ, за которые умер Христос.

Рассуждения о духовном значении цифровой идентификации

Анализ многих недоуменных отзывов, размещенных на интернет-сайтах, а также рассуждения и живые дискуссии по апокалиптической тематике свидетельствует о том, что подавляющее большинство христиан (даже глубоко воцерковленных) не имеет достаточных теоретических познаний и практических навыков, для того, чтобы руководствоваться Евангельскими заповедями в каждом случае жизни.

Такое духовное состояние обусловлено следующими основными причинами:

1. в нынешних христианах нет внимания к слову Божию и стремления жить по Новозаветным заповедям, а потому отсутствует правильная оценка духовно-нравственных проблем и правильная реакция на них;

2. во многом потеряна ясность понимания цели земной жизни, т.к. в современном обществе преобладает стремление не к Небесному Отечеству, к которому нас призывает Священное Писание: «Наше же жительство – на небесах…» (Фил 3:20) и стяжанию благодати Святаго Духа, а к плотской, так называемой «нормальной» комфортной жизни;

3. отсутствует трезвомысленное осознание того, что все процессы социальной, экономической и политической, а не только церковной жизни имеют определенный духовный смысл, о котором сказал Господь: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф 12:30). Следовательно, всякий процесс общественной жизни, который не совершается в Духе Христовом необходимо осознавать как совершающийся в духе анти-Христовом. Что представляет величайшую угрозу для Православия.

Все это свидетельствует о теплохладности, приводит к незаметному отступничеству от христианства и, как следствие, к легкомысленному принятию личных цифровых идентификаторов, УЭК и прочих атрибутов антихристианской глобализации.

Одной из главных целей идеологов богопротивления является кардинальное переустройство мира и человеческого общества. Причем сегодня процесс глобализации находится далеко не на начальных стадиях и активно развивается, переустраивая многие из сфер жизни общества. В основе функционирования «нового мирового порядка» лежит важнейшая составляющая глобализационных механизмов — цифровая идентификация всех людей планеты, т.е. присвоение им новых цифровых имен.

Каждый православный христианин, как и всякий человек, живущий на земле, как-то формирует свою оценку и отношение к этому небывалому прежде процессу. От правильности или неправильности этого отношения зависит очень многое и во временной жизни и в вечности. Но где «простому смертному» найти верный критерий для трезвой оценки такого небывалого по масштабам процесса? В решении этой задачи даже самый интеллектуально развитый ум в большей или меньшей степени осознает свою несостоятельность. Часть людей надеется приобрести для себя ясность в научных изысканиях, другие же руководствуются в поиске духовным разумом, источником которого есть Священное Писание и святоотеческие учения.

Мне, пишущему эти сроки, вспоминается мое детство. В возрасте 12 лет (а ныне — мне 62), я впервые начал читать Новый Завет. И вот, читая 13-ю главу Откровения, где сказано, что всем людям будет положено начертание (числа зверя, числа человеческого) на правую руку или на чело, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, я подумал: «Странно: почему люди, принимающие начертание какого-то числа для совершения своей торговли, будут ввержены в муку вечную? Ведь торговля – это чисто житейское дело, ничего общего с религией не имеющее. За что же тогда будет наказание?» Этот вопрос глубоко запал мне в душу и оставался неразрешенным долгие годы.

Позже, когда я судьбами Божиими оставил мир и стал монахом, и у меня появилось время и возможность изучать святоотеческую литературу, слушать старых, опытных монахов, читать Священное Писание более внимательно – тогда многое, с Божией помощью, прояснилось. Должно сказать, я не занимался этим делом специально – просто обращал внимание на все, что проливало свет на мое неразрешенное недоумение.

Так постепенно, в течение пятидесяти лет, формировался ответ на интересовавший меня вопрос, проясняя цель и суть происходящих в мире преобразований. Переосмысленные понятия неоднократно всесторонне обсуждались в кругу отцов и братьев, и, наконец, приобрели уже не личное, а четкое единое братское понимание.

Мы пришли к выводу, что основная суть вопроса заключается в том, что реализуясь через людей, богопротивная религия сатаны и его ставленника антихриста, оформилась в религию «житейскую» — о которой сказал Господь: «… отойди от Меня … думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16:23). При этом принятие личного цифрового идентификатора является своего рода «крещением» в эту религию – т.е. переходом из числа «оглашенных» в ряды инициированных членов, так называемого «нового мирового порядка» — «рая на земле». И, со временем, по благословению старцев, мы изложили наши рассуждения по данной теме на бумаге.

Поскольку в Проекте документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности» от 30 мая 2012 года, комиссия Межсоборного присутствия во главе со Святейшим Патриархом Кириллом, призывает клир, монашествующих и всех верных чад Святой Церкви: «…проявить в данном непростом вопросе христианское трезвомыслие и заботиться о свободе исповедания веры», — то сегодня и мы, повинуясь этому призыву, предлагаем наш скромный труд для общецерковного рассмотрения.

Но прежде чем начать изложение наших «Рассуждений», необходимо сделать несколько предваряющих замечаний:

1. Просим читателей не предъявлять к нам высоких требований и не спотыкаться о неудачно поставленное слово или фразу. Мы монахи, и говорить красиво не в наших целях; мы стараемся говорить просто, но серьезно по серьезности темы. Постарайтесь понять, что мы хотим сказать, а не как мы говорим.

2. Должно заметить, что мы попали в затруднительную ситуацию, поскольку читать данные «Рассуждения» будут, возможно, не только богословы, но и простые люди. Для таковых, естественно, требуется подробное разъяснение сути дела, чтобы они могли самостоятельно, без затруднений делать для себя выводы. Богословски-образованным людям такая детализация темы с повторами может показаться неуместным. Посему и у тех, и у других просим снисхождения.

3. По причинам нашей неискусности в слове, широты и многогранности темы, мы предлагаем лишь «канву» для дальнейших рассуждений, т.к. каждый из затронутых вопросов, фактически, может являться отдельной темой и требовать более тщательного рассмотрения.

В основе правильного осмысления глобального процесса присвоения личных цифровых идентификаторов должно лежать безусловное понимание того, что все процессы в мире имеют свой духовный смысл. Все созданное Богом было «…добра зело [очень хорошо]» (Быт 1:31), потому что изначально имело свое, сообразное Его Воле и Славе, предназначение. И ангелы, и люди были призваны к достижению совершенства через познание и исполнение Его Святой Воли. Как разумно-нравственным существам, им была дарована свобода действий. Но неправильное распоряжение этой свободой породило зло, которого в Божественном устроении мира прежде не существовало.

Зло появилось в результате добровольного уклонения от Бога сначала ангельского естества, а потом и человеческого рода. Оно неизбежно возникает и преумножается там, где нарушается Божественный замысел, где Божии творения самочинно восстают против Творца: изобретая собственные искаженные понятия о «добре и зле», законы и порядок существования.

Начало вселенскому злу было положено тогда, когда Денница – высший и наиболее приближенный к Богу херувим – позавидовав Творцу, возымел желание осуществить идею самообожения: «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14, 14).

Последствием этого события явилось зарождение идеологии мирового богопротивления, а фактически, религии самообожения, основанной на мнимой гордостной самодостаточности. Идея этого пагубного искажения исконного порядка мироздания коснулась не только ангельского мира, но и всего человечества – прельстившись коварными советами сатаны, наши прародители нарушили данную Богом заповедь и, уподобившись падшему Деннице, пожелали стать сами «как боги» (Быт 3:4-5). Избирая для себя «лучшее и более приятное» они не послушались Бога, но послушались диавола; не поверили Богу, но доверились диаволу, идеализирующему похоть плоти и гордость житейскую (1 Ин. 2, 16). Так, добровольно вступив на греховный путь беззакония, утратив Небесное Отечество и возможность Богообщения, человечество на тысячелетия попало в рабство к «князю мира сего» (Ин. 14, 30).

Заботясь о спасении рода человеческого, человеколюбивый Господь, Своей Крестной Смертью избавил нас от рабства греху и, чтобы мы более не внимали советам диавола и его служителей, дал нам ориентир спасения – Новозаветные заповеди. Поэтому заповеди Христовы – это не просто нравственные или этические нормы, а суть и основа правильной богоугодной жизни. В Новозаветных заповедях – избавление от греха, вечной смерти и диавола, надежда на возвращение душ в Небесное Отечество. Исполнение заповедей Христовых – доказательство сыновней верности Богу и подтверждение права носить имя христианина. Как говорил Господь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15) и «Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12, 26).

Как ни скорбно сознавать, но общая картина сегодня такова, что постановления людей, стоящих у власти, т.е. заповеди человеческие, мы стараемся исполнить, чтобы избежать гнева человеческого и не подвергнуться осмеянию общественным мнением. А заповеди Христовы оставляем без внимания, забывая о гневе Божием… Господь же сказал: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19, 17).

Поэтому, по сути, если мы строим жизнь не по заповедям Божиим (не зависимо от того, кто становится идеалом жизни или что из земных благ становится целью нашего существования), мы становимся на путь греха, умножая зло в себе и вокруг себя. Такое безрассудство приводит к отступничеству от Христа и противлению Ему, а потому постепенно, но неизбежно перерастает в уподобление диаволу. Как сказано в Писании: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил» (1 Ин. 3, 8), а потому нам дана заповедь: «…покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4, 7-8).

Свобода выбора во всякой жизненной ситуации по-прежнему есть у каждого из нас. Поэтому избирая для себя цель и смысл существования надо осознавать, что уклоняясь от установленного Богом порядка жизни (по заповедям Его), мы отступаем от общения с Ним – от сыновнего усвоения Ему.

На первом этапе отступления, под действием своих страстей, мы сами изобретаем для себя собственные житейские «заповеди», по своему ошибочному разумению определяя: что есть «добро» и что есть «зло». Но, избирая для себя такой принцип «независимого, самодостаточного» существования, мы даже не задумываемся о том, чтобы с покаянием признать, что отступая от жизни по новозаветным заповедям, мы отступаем от Веры Христовой, Самого Христа и Его Церкви. Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов: «Верность заповедям служит чертою разделения между верным и неверным. Ибо как в каждом исполнении заповеди Христовой видится вера и исповедание Христа Господа, так во всяком нарушении заповеди Его находится неверие в Него и отречение от Него» (Слово 24).

Поэтому, не определяя для себя правилом жизни заповеди Христовы, человек неизбежно сливается со своего рода антиподом Божественному мироустроению – антихристианским беспорядочным «порядком» жизни. Причем, идеологией такого «порядка» есть не что иное, как та самая, вдохновляемая диаволом, всемирная (негласная, но реально распространяющаяся на протяжении всей истории существования человечества) религия зла (богопротивления). Поэтому, нарушая заповеди, мы вновь и вновь (как и наши прародители) в своем жизненном выборе уподобляемся отступнику сатане.

Учитывая вышесказанное, каждому из нас следовало бы трезво оценить свои жизненные приоритеты, цели и желания в контексте соответствия их заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Такой анализ позволит дать верную оценку наших взаимоотношений с Богом и определить на каком мы находимся пути? Но надо учесть, что жизненный путь человека может складываться лишь в двух возможных, но взаимоисключающих направлениях:

1) путь христианской жизни (уподобления Христу) через соблюдение заповедей Божиих и стремление к Небесному Отечеству. Как говорил апостол Павел: «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 4, 16) — и: «…смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп. 3, 17-20).

2) путь отступления от христианской жизни (новозаветных заповедей) — путь неосознанного уподобления диаволу. Религия богопротивления находит свое выражение в нескольких формах. Так как диаволу уподобляются не только те:

- кто пребывает в откровенном дьяволопоклонстве или богохульстве;

- или же кто отрицает бытие Бога;

- но и те, кто не почитает Бога исполнением Его заповедей (т.е. живут, игнорируя заповеди Христовы). В этом проявляется то же самое отступление от Бога. Таких случаев жизни, без исполнения заповедей, ныне подавляющее большинство и, несмотря на то, что эти люди не признают своим богом сатану, они, все же, замещают почитание и поклонение Богу — почитанием своей воли и поклонением своим желаниям, страстям и порокам. О таковых и свидетельствует апостол Павел: «Ибо многие… поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3, 18-19).

Свт. Игнатий Брянчанинов подтверждает: «Помышления и пожелания наши мы соделали для себя богами, которых волю стремимся всеусердно исполнять» (VII том). И такое внутреннее расположение человека постепенно формирует серьезный фундамент для того, чтобы на следующем этапе его богом стал антихрист, идеология которого будет официально признана единой религией на земле, имеющей своей целью всячески «узаконить» антихристианские нормы жизни, удовлетворение вожделений «чрева», а потом и открытое богоборчество. Ибо Христос сказал: «Кто не со Мною, тот против Меня…» (Мф. 12, 30).

Уподобление диаволу имеет свою логическую последовательность:

безрассудство — своеволие – непокорность Богу – многообразное зло – богопротивление – самообожение – уподобление диаволу

Как сказал апостол Павел: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» (Рим. 6, 16). Таким образом, того, чью волю мы исполняем, мы и признаем над собой господином, тому мы и служим, тому и внутренне поклоняемся.

На современном этапе жизни общества религия богопротивления подводит нас к переходу в рабство «новому мировому порядку»

С момента низвержения падших ангелов на землю, во множестве разнообразных форм, варьируется «князем мира сего» одна и та же суть его житейской религии богопротивления – в Священном Писании он названа «тайной беззакония» (2 Сол. 2, 7). Сегодня же христиане, когда вспоминают о «тайне беззакония», в большей мере имеют в виду внешнее – так сказать, политическое ее проявление, и совсем забывают о скрытом, сердечном ее развитии. Но ведь для принятия внешнего должно зародиться и воспитаться предрасположение внутреннее, сердечное. Так что она (эта «тайна беззакония») фактически одна и та же совершается, как в глубине человеческих сердец, так и в тайных советах заправил мировой закулисы. И воспитывает она род человеческий таким образом, чтобы возжелав обрести «рай на земле», мы потеряли рай Небесный и, под разными предлогами возроптав на Бога, пришли к почтению «князя мира сего», как «доброго бога».

Потому, если сегодня не понять, что мир без исполнения заповедей Божиих с каждым днем все более и более усваивает себе эту древнюю «тайну беззакония», реализуя, таким образом, идею богопротивления сатаны (и его ставленника антихриста), то невозможно будет понять, почему за принятие сегодняшних личных цифровых идентификаторов и завтрашнего «начертания на руку или чело» последует вечное мучение.

Еще в свое время святитель Феофан Затворник призывал: «Надо всем кричать: сыны Царствия! не бегите из Царствия в неволю и рабство, потому что бегут…», — так если в те времена некоторые бежали от Царствия Божия в земное царство «князя мира сего», то по характеру времени такой переход будет становиться все более масштабным. И мы видим, что это совершается в наши дни.

В ирмосе церковного песнопения поется: «Крест начертав Моисей… и вопреки написав непобедимое оружие…» — тогда, несколько тысячелетий назад, начался переход сынов Израилевых из египетского рабства в землю Обетованную. Не означает ли, аналогичным образом, и сегодняшнее начертание цифровых идентификаторов — начало «перехода» Нового Израиля, но уже – в рабство «новому мировому порядку»?..

Действительно сегодня процесс отпадения от Бога совершается в глубине человеческих сердец тайно, но при принятии личных пожизненных цифровых идентификаторов обнаруживает себя и становится уже явным, переводя православие с крестом Христовым в православие «с комфортом», религию «не от мира сего» (Ин. 18, 36) в религию богопротивления…

Погружаясь в суетность этого мира, мы теряем устремленность к Богу. Наше поврежденное человеческое естество под действием животных инстинктов подсознательно тянется к плотской комфортной жизни.

В начале истории наша праматерь не устояла перед соблазном вкусить от плодов запретного древа, потому что они были «хороши для пищи» (ср. Быт. 3, 6), подобным образом и перед концом истории человечеству предстоит аналогичное испытание: соблазн приобретения временных житейских благ через принятие цифрового идентификатора – «числа человеческого», запрещенного словом Божиим (ср.: Откр 13, 18; 14, 9), посредством которого только и будет возможно приобретать пищу и прочие материальные блага.

Выбор «крест или хлеб» — не нов. Но уже в ближайшие времена он встанет перед нами во всей своей категоричности и, если мы заранее не обуздаем свое плотское пристрастие к комфортной жизни, то вряд ли в решающий момент истории человечества будем способны совершить духовно правильный выбор. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 15-17).

Нынешнее состояние мира – плод трудов идеологов богопротивления

Еще в I веке Иоанн Богослов свидетельствовал о воздействии богопротивления на мироустроение: «Мир весь во зле лежит» (1 Ин. 5, 19), — но мы не задумываясь игнорируем это предупреждение. Такое легкомыслие влечет за собой серьезную ошибку — мы воспринимаем мир с его зачастую беззаконными законами и неверными (противоречащими Божественному замыслу) идеями развития, как «цветущий сад», в котором якобы присутствует и «нравственность», и «мораль», и «красота», и «любовь к Богу», и «польза для души». А потому с легкостью, безрассудно принимаем все коварные предложения от «сильных мира сего» по устроению для себя «рая на земле», чтобы затмился в нашей памяти призыв Христа в рай Небесный.

Религия богопротивления стала движущей силой и смыслом жизни людей, не взыскавших Бога, но пленившихся диавольской идеей стать «сильными мира сего». Такие идеологи, вдохновляемые сатаной, созидают свой богоборческий «антимир», как антипод миру, созданному по замыслу Божию. А мы никак не можем осознать, что, если будем жить «по обычаю мира сего», то нехотя и незаметно станем жить: «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2, 2), которые входят в состав, так называемого «мирового правительства».

Результаты крайне враждебной деятельности идеологов «антимира» по отношению к Богу, просматриваются в течение всей мировой истории. Так, Господь низверг падшего Денницу: «…ты низвержен в ад в глубины преисподней» (Ис 14, 15), — а устроители коммунистического «рая на земле», стремились насадить свою богоборческую идеологию, под гимн «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный… Мы наш, мы новый мир построим… кто был никем, тот станет всем…» И вот, мы становимся свидетелями и предполагаемыми участниками построения этого, так называемого, «нового мирового порядка».

Во избежание сомнений и словопрений по поводу оценки серьезности и опасности процесса глобализации, процитируем, опубликованные несколько лет назад, слова генерального директора информационно-аналитического агентства при Управлении делами Президента РФ, А.А. Игнатова: «Ключевым фактором, влияющим на современные процессы, является деятельность Мирового правительства. Не вдаваясь в душераздирающие подробности, рисуемые нам многочисленными теориями заговора, следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба «нового мирового порядка». Однако в своей работе, эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данные обстоятельства – узурпация власти в Мировом правительстве хасидо-парамассонской группой — требует скорейшего исправления… Россия может и должна стать первым государством, где будет реализована политика интеграции мировых религий».

По поводу этой антихристианской пародии мироустройства веско высказался митрополит Иоанн (Снычев): «Святые Отцы не раз говорили, что “диавол – это обезьяна Бога”. Не будучи в силах создать ничего самостоятельно, сатана лишь “передразнивает” божественный порядок вещей, …пытаясь создать свой, параллельный мир, подчиненный законам тьмы и злобы. В таком мире есть и свой “аналог” соборности – диавольский суррогат, пролагающий путь грядущему антихристу, готовящий объединение обезверившегося мира не под покровом Закона Божия, не в лоне спасительной Истины Христовой, но – под игом “человека греха, сына погибели” (2 Фес. 2, 3).

В области религиозной это злое начинание прикрывается лжеучением о необходимости объединения всех вероисповеданий (вне зависимости от истинности или ошибочности любого из них) – экуменизмом. В области государственной – лжеучением о неизбежности грядущего объединения человечества в единое сверхгосударство с общим мировым правительством во главе – мондиализмом…»

Сегодня, навязывая цифровую идентификацию, нам предлагают стать участниками (а точнее — пленниками) этого «нового мирового порядка». Под благовидным предлогом «благоустройства мира» воплощается в жизнь многогранная богоборческая идея. Мы же, не разумея глубин коварства сатанинского, одобряем эту идею и своей жизнью участвуем в ее осуществлении. Поэтому, если мы, христиане, поддерживая подобные нововведения, будем бездумно «поступать как прочие народы», то неизбежно отступим от Христа. Ведь упреждал нас апостол Павел: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа» (Еф. 4, 17-20).

Апостол Иаков говорит: «…не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак, 4, 4). Ибо «друг мира, – говорит святитель Игнатий Брянчанинов, – соделывается непременно, может быть незаметно для себя, злейшим врагом Бога… При служении миру невозможно служение Богу, и нет его, хотя бы оно и… представлялось существующим. Его нет! а то, что представляется, есть не что иное, как лицемерство, притворство, обман себя и других» (том V, гл.41).

Эта и прочие подобные заповеди ограждают нас от «сообразования веку сему» (Рим. 12,2) в различных сферах жизнедеятельности, в том числе, и в проблеме принятия цифровых идентификаторов, универсальных электронных карточек и завершающих этот процесс – «начертаний на руку или чело» (возможно в виде чипа).

Поэтому, именно в том, что нынешняя христианская жизнь далеко не всегда строится на фундаменте заповедей Божиих, заключается основная причина отсутствия единомыслия, единого понимания самой сути христианской жизни и единодушного реагирования на те вызовы современности, которые навязывает нам внешний мир.

«Печать-начертание» и личный цифровой идентификатор

О том, что «мир лежит во зле», апостол Иоанн Богослов говорил еще в I веке. В том, что это зло прогрессирует и преумножается, парализуя основные сферы богоугодной, духовной жизни человечества, нет никаких сомнений. К чему приведет процесс развития мирового зла и как христианам отстраниться от восприятия его горьких апокалиптических «плодов» и душепагубных последствий апостол Иоанн говорит нам в Откровении.

Его пророчества можно осмыслить более четко по мере наступления предсказанных в них событий. Поэтому, исследуя духовный смысл нынешней проблемы кодификации человечества и развития новых технологий идентификации личности, необходимо внимательно рассмотреть слова, заключенные в 13-ой и 14-ой главах Откровения. Анализ самой сути этих слов дает понимание того, что предсказанные в них события уже в действии, хотя и не достигли еще завершающей стадии:

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 16-18). Причем, о последствиях мы предупреждены: «…кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией…» (Откр. 14, 9-10).

Естественно, возникает вопрос: в нашей жизни было, есть и еще может быть много различных номеров и чисел — так принятие какого из них является греховным? Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на особые признаки таких чисел, которые нам указывает Священное Писание:

1) «он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет…» — т.е. такие числа будут законодательно установлены обязательными для всех (и сегодня цифровые идентификаторы «добровольно-принудительно» присваиваются всем гражданам всех государств);

2) не имея такого «начертания», «имени зверя» или «числа имени его» будет невозможно «ни покупать, ни продавать» – т.е. осуществление безналичных финансовых расчетов будет не возможно без использования такого «числа» или «начертания», (развитие событий, показывает, что без цифровых идентификаторов осуществление финансовых расчетов становится все более затруднительным, что со временем, при отмене наличных денег, приведет к полной невозможности «купли» и «продажи»);

3) такое «число» или «начертание» должно быть «числом человеческим» — т.е. носителем его должен стать каждый, живущий на земле, человек; при этом, фактически, такое «число» берет на себя функцию имени человека, полностью замещая во взаимоотношениях с системой, его прежнее христианское имя.

В данном «Рассуждении» мы руководствуемся словами святителя Андрея Кесарийского, который сказал: «Известное ведение числа откроет время целомудрствующим и бодрствующим». Обращает на себя внимание, что святитель не сказал о ведении «начертания», а сказал о «ведении числа». Какого? – «числа человеческого» (Откр. 13, 17). И дает нам такое «ведение» — «время», т.е. события сегодняшних дней.

Во избежание недоумений, надо отметить, что суть самой проблемы заключается в принятии или отвержении личного цифрового идентификатора замещающего имя христианина на цифровое, независимо от формы его внешнего носителя:

- вчера это были справки о присвоении ИНН;

- сегодня это цифровые электронные карточки (паспорта с личными кодами, биометрическими данными и иной машиносчитываемой информацией, универсальные электронные карточки (УЭК) и им подобные);

- завтра это, вероятно, будут чипы (или иные новшества нанотехнологий), внедряемые в тело человека.

Поэтому мы рассматриваем проблему присвоения личного цифрового идентификатора, как такового, а не какую либо отдельную форму его внешнего носителя.



Пожалуй, прежде чем говорить о сути греха, следует обратить внимание на наиболее распространенные ошибочные мнения, допускаемые при рассмотрении этой проблемы:

1) Одним из самых существенных моментов, на который стоит обратить внимание, является подмена в сознании широких масс апокалиптического слова «начертание» словом «печать». Несмотря на то, что Апокалипсис говорит нам только о «начертании», понятие это, переименованное в слово «печать» и дополненное словом «антихрист», в нашем сознании заменило собой слова Священного Писания «начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13, 17), образовав новый широко употребляемый термин – «печать антихриста». Он, фактически, и привнес в сознание людей искаженное понимание и представление о «начертании».

Одним из источников такой подмены явился монографический труд некоего лже-Ипполита.

В свое время свт. Ипполит Римский, живший в конце II – первой половине III века, начал одним из первых частично истолковывать Апокалипсис. Спустя некоторое время после него появился некий лже-Иппполит (время жизни его точно не установлено; предположительно он жил не ранее IV века). Сей лже-Ипполит взял часть из писания свт. Ипполита Римского (слово «О Христе и антихристе»), дополнил своими измышлениями и написал иное «слово», наименовав его: «Блаженнейшего Ипполита, епископа и мученика. Слово о кончине мира и об антихристе и втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа». (См. «Святитель Ипполит Римский» творения, выпуск 2, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1997 г., репринтное воспроизведение с издания Казанской Духовной Академии 1899 года. «Слово» лже-Ипполита помещено на стр. 57, после главы свт. Ипполита «О Христе и антихристе» и помечено как «подложное»).

В своем произведении лже-Ипполит в красочных формах дописывает предположения и фантазии о событиях, имеющих быть в последние дни мира. В его «Слове» содержатся «ложные идеи» и «мысли явно ошибочные» – как сказано в предисловии к этому «Слову».

Вот что читаем в его «Слове»: «Печать же его [антихриста] на челе и на правой руке составляет число шестьсот шестьдесят шесть. Впрочем, думаю, что я не знаю точно этого надписания: ведь может быть найдено много имен, соответствующих вышеупомянутому числу; но все же говорим, что та самая печать, вероятно, имеет надписание “отрекаюсь”» (гл. 28).

Обратим внимание: не зная, он сначала предположительно определил сию «печать». А буквально через несколько строчек расширил свое мнение и дерзнул написать уже утвердительно: «…та печать… будет гласить: Отрекаюсь от Творца неба и земли…» (гл. 29).

А каковы будут последствия таких вольных домыслов?

Много уже было (и еще может быть) богословских прений о личности лже-Ипполита, но главное во всем этом то, что неоспоримыми остаются факты привнесенных им явных подмен и грубых искажений. Поэтому богословам нужно обратить серье