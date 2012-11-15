Завершился визит Предстоятеля РПЦ в Иерусалимский Патриархат

14 ноября 2012 года завершился визит Предстоятеля Русской Церкви в Иерусалимский Патриархат. Из аэропорта «Королева Алия» в Иордании Святейший Владыка отбыл в Москву. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла провожали митрополит Иорданский Феофилакт, представитель Патриарха Иерусалимского при Московском Патриаршем престоле Стефан (Диспиракис).

Его Святейшество, обращаясь к присутствовавшим в аэропорту представителям средств массовой информации, отметил, что поездка имела очень большое значение, поскольку была наполнена важными событиями. Среди них — освящение в Горненском монастыре храма в честь всех святых, в земле Российской просиявших, посещение Дома паломника на территории Иордании.

«Важно, чтобы как можно больше паломников посещало Святую Землю, ибо паломничество — это духовный заряд для человека. Прикосновение к святыням многим людям дает укрепление веры, а зачастую – и переосмысление жизни, изменение чувств. Святая Земля оказывает огромное духовное влияние».

Кроме того, констатировал Святейший Владыка, увеличение количества паломников из Русской Церкви означает усиление связей России с теми странами, на территории которых находятся святые места: Израилем, Иорданией, Палестинской автономией.

Патриарх Кирилл также отметил, что одним из следствий развития паломничества является усиление позиции Православной Церкви на святых местах: «Уже сейчас мы можем видеть, сколь масштабные ремонтные, реставрационные работы осуществляются в храмах Иерусалимского Патриархата. Конечно, это связано и с появлением наших паломников, потому что усиливаются, в том числе, материальные возможности Иерусалимской Православной Церкви, и мы очень рады этому, потому что долгие годы святые места нуждались в очень серьезной реставрации».

Служба коммуникации ОВЦС