«Владыко… если мне полезно, исцели меня вскоре!» Исцеляющие святыни Церкви

Сегодня Православная Церковь празднует день памяти святых бессеребреников Космы и Дамиана. Ни время их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее IV века.

Врачи-чудотворцы стяжали дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы.

Святые бессеребреники Косма и Дамиан

…И в наши дни встречаются бескорыстные врачи-бессеребреники. Но их очень мало. Да и человеку, которого, «Господь посетил болезнью», нужны средства на лекарства – часто это огромные суммы.

В дни болезни, испытывая скорбь и трудности, люди становятся ближе к Богу, ищут помощи в Церкви, обращаются к ее исцеляющим святыням…

В молитве, которую принято читать во время болезни, есть такие слова: «Владыко… если мне полезно, исцели меня вскоре».

В Православной Церкви немало целительных святынь, чудодейственными свойствами обладает любая из них, оказывая помощь по вере больного.

Последнее причастие Марии Египетской. Marcantonio Franceschini.

СВЯТАЯ ВОДА

Святая вода обладает огромной целительной силой, ее целебные свойства вызваны действием Божией благодати.

Святую воду следует пить только натощак, утром, в небольшом количестве, с молитвой на принятие просфоры и святой воды.

"Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь".

Также можно поступать и при внезапно наступившем болезненном состоянии.

В случае болезни следует взять благословение у священника на принятие святой воды по мере необходимости. Известно, когда, несколько капель этой святыни, влитые в рот бессознательному больному, приводили его в чувства и изменяли ход болезни.

Святой водой можно смазывать, смачивать больные места, кропиться самому и окроплять вещи.

Причащение умирающей. Алексей Венецианов, 1839 год.

СВЯТОЙ ЕЛЕЙ

Елеем (масло) можно помазываться (лоб, больные места – крестообразно) и добавлять в пищу.

Можно пропитать елеем кусочек ткани и ваты и приложить к больному месту, после чего ее положено сжечь, но ни в коем случае не выбрасывать в мусор.

ПРОСФОРА

Просфора - это маленький хлеб, из которого вынута частица о здравии или упокоении во время проскомидии на Литургии в церкви. На просфорах изображены крест, Божия Матерь или святой. Просфору употребляют после святой воды с молитвой (см. выше).

Дома просфору можно дробить и засушивать для употребления во время болезни или поста.

АРТОС

Для больных один раз в году, в субботу первой недели после Пасхи, специально освящается хлеб – артос. Придя в этот день в храм, попросив священнослужителей, можно получить артос домой. Его употребляют во время болезни натощак, после святой воды.

Икона Пресвятой Богородицы "Целительница"

ИКОНА

«Великая крепость и Божественная сила дается тем, кто с верой и чистой совестью приступает к иконам святых!», - учит св. Иоанн Дамаскин.

Болящим или их родственникам хорошо посещать храмы и монастыри, где имеются чудотворные иконы, по молитвам пред которыми проистекают чудеса и исцеления.

Находясь о время болезни в постели, можно молиться перед домашними образами, просить помощи у святых, которые на них изображены.

СВЯТЫЕ МОЩИ

Сам факт нетленности святых мощей - неоспоримое доказательство присутствия в них Божественной благодати.

Святитель Григорий Богослов о целебном действии через молитву или прикосновение к останкам святых говорил:

«...Они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действительны, как святыя души их; даже капли крови и все, что носит на себе следы их страданий, так же действительны, как их тела».

Порой достаточно благоговейно приложиться к святым мощам, чтобы получить облегчение в болезни или полное исцеление, особенно когда это делается по благословению старца или духовного лица.

Часто не только мощи, но и частица одежды святых, принадлежащие им предметы, по милости Божией, обретают чудесные целительные свойства.

МОЛИТВА

«Молиться о выздоровлении нет греха. Но надо прибавлять: аще волиши, Господи! Полная покорность Господу, с покорным принятием посылаемого, как блага, от Господа Благого, и мир душе дает…и Господа умилостивляет…И Он или оздравит, или утешением исполнит, несмотря на прискорбность положения». Свт.Феофан Затворник.

Исповедь. Борис Клементьев.

ТАИНСТВА ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЯ

Каждый христианин либо сам определяет время, когда ему необходимо исповедаться и причаститься, либо делает это по благословению своего духовного отца. Исповедь и причастие во время болезни могут облегчить страдания и послужить толчком к выздоровлению.

Причащение Святых Христовых Тайн - Таинство, установленное Самим Спасителем во время Тайной вечери: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, гл. 26, стихи 26-28).

Во время Божественной литургии совершается Таинство Святой Евхаристии - хлеб и вино превращаются в Тело и Кровь Христову и причастники, принимая Их соединяются с Самим Христом.

Причащение Святых Христовых Тайн необходимо, чтобы войти в жизнь вечную. Об этом говорит Сам Спаситель: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день...» (Евангелие от Иоанна, гл. 6, стихи 53 — 54).

Таинство Причащения - непостижимо великое, поэтому и требует предварительного очищения Таинством Покаяния; исключение составляют лишь младенцы до семи лет, которые причащаются без приготовления.

Исповедь - это таинство церкви, в котором христианин раскаивается в своих грехах; - не просто перечисляет перед священником свои грехи, но обещает их больше не совершать.

«Соборование больного» (1638 -1640), Николя Пуссен.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЕЩЕНИЯ (МАСЛОСОБОРОВАНИЕ)

Елеосвящение - таинство, в котором при помазании больного освященным елеем (маслом) призывается благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных недугов.

Таинство елеосвящения еще называется соборованием, потому что для совершения его собираются несколько священников (желательно семеро), хотя при необходимости соборование может совершить и один священник.

Это таинство ведет свое начало oт апостолов. Получив от Господа Иисуса Христа власть исцелять всякую болезнь и немощь, они «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13).

Особенно подробно говорит об этом таинстве апостол Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).

Соборование человек может пройти 1 раз в год, как правило в Великий пост, в церквях, в назначенные дни. В иных случаях соборование происходит по приглашению священника к болящему или умирающему домой.

Если болезнь серьезна, и возможен летальный исход, следует спросить благословения священника на соборование. Елеосвящение над младенцами не совершается, потому что у младенца нет сознательно совершенных грехов.

Подготовила Мария Проскура – для «УНИАН-Религии»

По материалам из открытых источников.

