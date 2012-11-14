Патриарх Кирилл освятил воды реки Иордан

14 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды в реке Иордан.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил всех с освящением воды на месте Крещения Господа Иисуса Христа, отметив:

«Освящая воду, мы призываем силу благодати Божией, силу Духа Святого, чтобы она соединилась с природным естеством воды и наполнила воду, которая при этом продолжает сохранять все свои физические и химические качества, силой иного бытия. Мы знаем, что так и происходит и святая вода, обладая этой силой, вспомоществует людям в болезнях, печалях, воздыханиях.

В каком-то смысле чин великого освящения воды открывает нам тайну того, что произошло через рождение, страдания, смерть и воскресение Господа Спасителя: люди обрели возможность в своей жизни опираться не только на собственные природные силы, но и привлекать силу Божию. Это не значит, что она подавляет силу человеческую, но не значит также, что человеческая сила способна игнорировать Божию силу. В удивительном и таинственном сочетании человеческой свободы и Божия присутствия в мире и совершается история.

Те, кто это игнорирует, впадают в величайшую ошибку. Мы способны преобразовывать к лучшему мир и собственные души только тогда, когда человеческие усилия соединяются с Божественной силой. Ради этого и пришел в мир Христос.

На сем месте особенно чувствуется и переживается великий акт Крещения Господа. Когда Спаситель пришел в толпе грешников к Иоанну Крестителю, чтобы, будучи безгрешным, вместе с ними омыться в этих иорданских водах, Он не нуждался в крещении. Но Он был одним из нас и совершил то, что должен был совершить по Своему человечеству. Это вновь свидетельствует о великой тайне Боговоплощения, о соединении Божественного и человеческого как в личности Самого Сына Божия, Господа и Спасителя нашего, так и в последующей жизни Церкви.

Пусть благодать Святого Духа неотъемлемо пребывает со всеми, кто открывает навстречу благодати свои сердца. Храни вас Господь».

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