Грузинский митрополит предложил переделать дворец Романовых в музей

Митрополит Боржоми-Бакуриани владыка Серафим и мажоритарный депутат Гедеван Попхадзе выступают с инициативой переделать дворец Романовых в музей, сообщает Грузия-Онлайн.

Исторический дворец в поселке Ликани (расположен на западной окраине города Боржоми в Боржомском ущелье, в 160 км к западу от Тбилиси), по поручению Романовых построил известный архитектор Леонтин Бенуа в последнем десятилетии 19-го века (1892-95 гг.).

С 2004 года во дворце размещалась резиденция президента Грузии, а недавно стало известно, что дворец больше не представляет президентскую резиденцию и территория и здания-строения были переданы министерству экономики.

Несмотря на это, у входа на территорию дворца, вновь стоит специальная служба охраны, которая не впустила внутрь журналистов, а митрополиту и депутату удалось это только после двухчасового ожидания.