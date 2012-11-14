Патриарх Варфоломей не ведет переговоров с Македонской Православной Церковью

13:08, 14 ноября 2012
Православие
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Официальное заявление

   12 ноября было сделано официальное заявление секретариата Священного Синода Константинопольской Православной Церкви относительно характера встречи Константинопольского Патриарха Варфоломея с главой т.н. Македонской Православной Церкви архиепископом Стефаном, имевшей место в соборе св. благоверного князя Александра Невского в Софии при отпевании почившего Патриарха Болгарского Максима.

   В заявлении говорится, что Патриарх Варфоломей, приблизившись, приветствовал владыку Стефана в алтаре собора и пожелал ему найти выход из ситуации, который сделал бы его Церковь канонической.

   Это пожелание разделил стоявший рядом Патриарх Сербский Ириней. Никаких других контактов с представителями Македонской Церкви во время пребывания Константинопольского Патриарха в Софии не было, передает Седмица.Ru со ссылкой на агентство «Ромфея».

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