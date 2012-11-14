В Молдове Православная Церковь запретила священникам публичные заявления
13:04, 14 ноября 2012Православие
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Будут дисциплинарные наказания
Священнослужители, которые будут делать заявления без одобрения Митрополии, понесут дисциплинарное наказание. Такое решение было принято на заседании Синода Православной Церкви Молдовы, состоявшемся 13 ноября, сообщает Publika.md.
«Учитывая множество спекуляций и интерпретаций, появившихся в прессе, которые портят репутацию Молдавской Православной Церкви, принято решение о дисциплинарном наказании для священнослужителей, которые делают заявления без предварительного согласования и иерархического благословения, как это определено в Молдавской Православной Церкви», - говорится в заявлении Синода.
Члены Синода проголосовали за предложение единогласно. Новое правило уже вступило в силу.
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