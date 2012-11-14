Митрополитом всея Америки и Канады избран архиепископ Тихон

Архиепископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский Тихон (Моллард) 13 ноября 2012 на 17 Соборе избран Предстоятелем Православной Церкви в Америке, сообщает официальный сайт Американской Православной Церкви.

В Соборе приняли участие 663 члена — епископы, священники и миряне из приходов ПЦА в США, Канаде и на Аляске. 590 членов Собора имели право голоса.

На пленарном заседании, после Божественной Литургии, состоялись выборы Предстоятеля. В первом туре выборов ни один из кандидатов не получил мажоритарного большинства, во втором туре архиепископ Тихон и епископ Михаил Нью-Йоркский получили 355 и 317 голосов соответственно.

Предшественник вл. Тихона, митрополит Иона (Паффхаузен) подал в отставку с поста Предстоятеля Православной Церкви в Америке 7 июля 2012 года.

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