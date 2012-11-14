Предстоятель РПЦ посетил монастырь Преображения Господня

В продолжение паломничества по Святой Земле 13 ноября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на гору Фавор. У врат монастыря Преображения Господня Святейшего Владыку встретил настоятель обители архимандрит Иларион.

В монастырском храме Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен. За богослужением Его Святейшество прочел отрывок из Евангелия от Луки, в котором повествуется о Преображении Спасителя. В храме молились многочисленные паломники из России. Песнопения молебна исполнил хор московского Сретенского ставропигиального монастыря.

Со словами приветствия к Святейшему Патриарху Кириллу обратился настоятель монастыря Преображения Господня. В память о посещении этого святого места Его Святейшеству были преподнесены резной крест, горсть земли с горы Фавор, четки.

Святейший Патриарх обратился к присутствующим:

«С особым чувством я посещаю Фавор — место, где видимо была явлена Божественная благодать. Фаворский свет и есть видимое проявление благодати, которая преобразует человеческую природу и преобразует космос.

Здесь, на Фаворе, была явлена тайна освящения Богом людей и физической природы. Апостол Петр попросил согласия Господа на созидание в этом месте трех кущ. Это был его естественный ответ на явление Божией благодати. Уже при святой равноапостольной Елене здесь была построена базилика и шла церковная жизнь. Но мы знаем также, какие грозные исторические бури прошли над Фавором, — все было разрушено. И силами наших предков, православных христиан, церковная жизнь здесь возродилась. Я рад, что прибыл сюда в 150-ю годовщину освящения Иерусалимским Патриархом Кириллом храма, воздвигнутого на Фаворе.

Множество паломников из Русской Православной Церкви посещают это место. Я очень рад молиться со всеми вами, мои дорогие».

В память о посещении монастыря Преображения Господня на Фаворе Святейший Патриарх подарил обители напрестольную лампаду. Настоятелю монастыря был вручен наперсный крест.



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