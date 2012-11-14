Началась подготовка к празднованию 1025-летия Крещения Руси

В ближайшее время начнет действовать международный комитет по подготовке к празднованию 1025-летия Крещения Руси на Украине, в России и Белоруссии.

Решение об этом было принято 31 октября 2012 года во время встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками V фестиваля православных СМИ «Вера и слово» в Храме Христа Спасителя в Москве.

Как отмечают организаторы, в следующем году празднование Дня Крещения Руси пройдет не только в Киеве, Москве и Минске, но и «по всей территории исторической Руси».

Руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» О.В. Кривошея (творческий псевдоним — Олег Карамазов, лидер рок-группы «Братья Карамазовы») сообщил, что во время ежегодных празднований Дня Крещения Руси к организаторам поступает большое количество предложений и идей из Украины, России, Белоруссии.

«Как правило, мы получаем эти предложения либо накануне, либо в дни самого празднования и отреагировать или включить предложенное в программу мероприятий не успеваем», — рассказал О.В. Кривошея. В связи с этим было решено уже сейчас провести сбор предложений по организации международного празднования 1025-летия Крещения Руси. Святейший Патриарх Кирилл поддержал эту инициативу и предложил создать международный комитет по подготовке к торжествам — с участием представителей России, Украины, Белоруссии — который учтет все пожелания по празднованию Дня Крещения Руси.

«Праздник Крещения Руси стал государственным на Украине, в России; надеемся, что и в других странах ему будет придан высокий статус», — отметил Святейший Патриарх. По словам Его Святейшества, к этим дням необходимо готовиться: «Важно, чтобы не только Православная Церковь, но и государственные институты принимали участие и в подготовке, и в проведении. Ведь это наш исток, невозможно забывать исток — это, наверное, самое важное событие в истории наших народов».

«Нам нужно опираться на то, что действительно предоставляет нам культурную основу для духовного единства», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви, размышляя о важности празднования Дня Крещения Руси. При этом, отмечает Святейший Владыка, «нужно употребить еще немалые усилия для того, чтобы он занял свое достойное место в духовной и культурной жизни наших народов».

Предложения по организации празднования 1025-летия Крещения Руси можно направлять на электронный адрес info@dkr.kiev.ua, сообщает Синодальный информационный отдел.

День Крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника в столицах России, Украины и Белоруссии.

На Украине День Крещения Руси является государственным праздником с 2008 года, в России он отмечается на государственном уровне с 2010 года.

Патриархия.ru

