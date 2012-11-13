Митрополит Владимир передал Горненскому монастырю частицы мощей
18:34, 13 ноября 2012Православие
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Святых Киевской земли
12 ноября в Горненском женском монастыре в Иерусалиме состоялось освящение престола главного собора обители в честь Всех святых, в землях Руси просиявших.
Богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По приглашению настоятельницы монастыря игуменьи Георгии (Щукиной) участие в празднике принял секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира передал в дар монастырю ковчег с частицами мощей преподобных Киево-Печерских, старцев Глинских и святых Киевской земли.
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