Почивший Патриарх Максим завещал свое имущество Болгарской Церкви

Почивший Патриарх Болгарский Максим завещал свое имущество Синоду Болгарской Православной Церкви, сообщает портал «Религия и СМИ» со ссылкой на болгарское издание «Монитор».

7 ноября завещание Патриарха, составленное в декабре 2011 г., было вскрыто специальной комиссией в составе митрополитов Сливенского Иоанникия и Пловдивского Николая и епископа Знепольского Иоанна.

Он не имел личных банковских счетов, каких-либо сбережений, личных ценных предметов и недвижимого имущества. Имуществом покойного можно назвать лишь те предметы, которые он приобрел на собственные деньги: книги, наручные часы «Луч» и старая печатная машинка «Континенталь», которую он купил у знакомого адвоката в 1968 г. Мерседес, на котором ездил Патриарх Максим, был выпущен 21 год назад.

В Софийской митрополии рассказали, что все время своего Патриаршества Предстоятель прожил в маленькой комнатке в здании Софийской митрополии, меблировка которой включала кушетку, дубовое бюро, книжную этажерку и 3 стула для посетителей. Он не любил расточительства, поэтому его стол обычно включал скромные блюда, а самым большим деликатесом считалась запеченная скумбрия.

Патриарх Максим получал зарплату в размере 680 левов, из которых 100 оставлял себе, а остальные передавал детскому дому для детей сирот со слабым зрением в софийском квартале «Надежда». Этому детскому дому Патриарх Максим ежемесячно передавал деньги почти 30 лет.

В кабинете главы Болгарской Церкви хранился личный дневник и архив предшественника Патриарха Максима – Патриарха Болгарского Кирилла (Константинова), которые в ближайшее время будут переданы в Церковно-исторический музей при Болгарской Патриархии.

Пока нет сведений о том, что и Патриарх Максим вел личный дневник, а богатый архив его многолетней переписки с различными государственными и общественными лицами также будет передан в Церковно-исторический музей.

Православие и мир