Патриарх Грузии предложил возвести храм в честь 100 тысяч мучеников

Набережная Куры, где строятся странные скульптуры и здания, полита кровью грузинских мучеников и на этом месте у нас должен быть храм имени 100 тысяч мучеников, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди, сообщает Грузия-Онлайн.

При этом патриарх назвал три главных ценности, на которые должна опираться как человеческая жизнь, так и жизнь государства. Как отметил Илия II, таковыми являются – Господь, Родина и Человек.

По словам патриарха, грузинский народ испокон веков был верующим, однако, были и такие трагические годы, когда он своими руками разрушал храмы и монастыри.

Согласно грузинским хроникам, в 1227 году Султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию. В первый день боя у подступов к Тбилиси грузинское войско доблестно отразило атаку врага, но жившие в Тбилиси персы ночью предательски открыли городские врата и впустили вражеские войска в город. По словам летописца, описывающего один из страшнейших дней истории Грузии, «слово бессильно передать содеянное врагом истребление христиан, когда младенцев, отнятых от материнской груди, хлестали по мостовой». Кровь рекой текла по городу. Юношей кастрировали, женщин насиловали, матерей закалывали над трупами детей. От воплей и причитаний содрогался город. Река и городские улицы были наполнены убиенными.

Затем Джалал-Эд-Дин приказал вынести из Сионского храма иконы Богородицы и Спасителя, положить их на середину моста через Куру (Мтквари) и, пригнав горожан, приказал пройтись по мосту, попирая святые иконы. Тем, кто откажется от христианства и попрет святые иконы, обещали остаться в живых, а остальным отсекали головы. Сто тысяч грузин пожертвовали жизнью ради поклонения святым иконам. Им отсекли головы, а тела сбросили в реку.