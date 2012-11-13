УПЦ КП демонтирует старый дом в переулке Десятинном

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец обратился к УПЦ Киевского патриархата с просьбой обнародовать проект строительства по адресу: пер. Десятинный, 5, где на днях начался демонтаж старого здания.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии.

По информации А.Бригинца, домик в пер. Десятинном, 5, демонтируют в соответствии с распоряжением КГГА от 07.09.2009 года «О разрешении на снос домов на пер. Десятинном, 3, литера А, Б и 5, литера Д в Шевченковском районе». Распоряжение издано на основании проекта решение Киевсовета от 14.12.2007 года №1653 «О предоставлении разрешения Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата на проектирование и строительство комплекса зданий административного, жилищного и хозяйственного назначения на пер. Десятинном, 3, литеры А, Б и 5, литера Д».

«Как мне кажется, Киевский патриархат должен был бы построить на этом земельном участке дом, который напоминал бы соседние здания-памятники, и не превышал бы их по этажности, а не очередной небоскреб. И, учитывая историческое место расположения участка и обеспокоенность общественности, ответственные лица в УПЦ КП должны обнародовать свои планы относительно выделенной им земли», - считает А.Бригинец.

Как отмечают в комиссии, упомянутое старое здание расположено на территории, которая принадлежит двум заповедникам – «Софии Киевской» и «Древнему Киеву».