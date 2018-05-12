Известные украинцы поздравили рок-музыканта Олега Карамазова с наградой

Лидер украинской рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов на прошлой неделе был отмечен высокой наградой России - орденом Дружбы.

Олега Карамазова отметили не только как поэта и музыканта, но и как человека, укрепляющего отношения между народами.

Как сообщал УНИАН, указ о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Награду вручил министр культуры РФ Владимир Мединский в Кремле в день празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Друзья Олега Карамазова – известные украинцы - поздравляют музыканта с заслуженной наградой в комментариях «УНИАН-Религии».

Роман Вирастюк, призер Олимпийских игр, чемпион Европы:

ОЛЕГ ДЕЛАЕТ МНОГО ХОРОШИХ ДЕЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ, И ЭТО УЖЕ ВИДНО И ИЗ РОССИИ!

- Я Олега поздравил, как только услышал о награде. Очень рад этому и поздравляю его! Все, что делает Олег, делается им сознательно, от души и не за награды! Олег творит добрые дела, и, как говорится, сама душа его хочет этого. Я близко знаю Олега Карамазова и могу искренне сказать: этот человек пришел в мир, чтобы творить добро.

Я очень восхищаюсь им как поэтом и музыкантом, его делами и хочу сказать, что всегда ему буду помогать, если он будет в этом нуждаться! Рад, что дружественное государство отметило Олега такой высокой наградой - орденом Дружбы. Он действительно делает очень много хороших, важных дел для людей в Украине, и это уже видно и из России! Поздравляю!

Алексей Омельяненко, член Правления Международной общественной организации «День Крещения Руси», соорганизатор празднований Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси

НАГРАДА НАШЛА СОЛДАТА! ЗАСЛУГИ ОЛЕГА – И В УКРАИНЕ, И В РОССИИ!

- Награда нашла солдата! Я считаю, что это заслуженное награждение. Олег действительно руководствуется в своей жизни основными принципами любви и дружбы, поэтому орден Дружбы, который ему вручили, попал точно по адресу. Как известно, ордена вручают людям за заслуги, и у Олега они есть – и в Украине, и в России! Олег является моим другом, и я знаю, нас как много своего времени он посвящает делам во благо дружбы народов. Тех, которых со времен крещения Руси мы называем православным народом Киевской Руси.

Олег много делает для того, чтобы наши народы жили и сосуществовали в мире, дружбе и согласии. А что может быть выше этого?

Олесь Бузина, украинский писатель, журналист, телеведущий:

ПРИЯТНО УДИВЛЕН. ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ЕЩЁ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

- Искренне рад за Олега Карамазова. Знаю его лично как хорошего и доброго человека. Олег - один из немногих киевлян, хранящих и чувствующих традиции старого доброго дореволюционного русского Киева.

Я думаю, что Олег Карамазов абсолютно заслуживает этой награды. В самом деле, я приятно удивлен. Значит, есть ещё справедливость. Это тот случай, когда говорят: награда нашла героя.

Владимир Рябика, политолог:

ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД ОЛЕГА И ЕГО ДРУЗЕЙ

- Мы, друзья Олега Викторовича, очень рады за него и поздравляем с такой высокой наградой. Это действительное заслуженное награждение. Если говорить о самом ордене Дружбы, то мы, русские, украинцы, белорусы – единый народ. У нас одна вера, одна судьба. И, как в жизни людей, разные ситуации бывают, так и в жизни и отношениях целых народов бывают взлеты и падения, охлаждения и потепления.

В трудный момент отношений между нашими державами, Олег оказался инициатором и одним из организаторов празднования Дня Крещения Руси. Это общее дело сплотило большое количество очень разных людей - общественных деятелей, творческую интеллигенцию, представителей Церкви, учителей и врачей, политиков и бизнесменов, спортсменов из России, Украины, Беларуси.

Ещё пять лет назад на государственном уровне этого праздника не было. Благодаря Олегу и всем тем, кого он сплотил вокруг себя в едином деле, благодаря действительно тяжелому труду и приложению массы усилий, мы вспомнили о важном дне, о празднике, который стал сегодня государственным. Это тяжелый труд Олега и его друзей. Я искренне рад, что деятельность Олега и всех его единомышленников по международной общественной организации «День Крещения Руси» оценена на высоком уровне.

Олег Собчук, музыкант, группа «С.К.А.Й»:

ОН ХОРОШИЙ МУЗЫКАНТ - С БОЛЬШОЙ ДУШОЙ

- Олег Карамазов очень творческий и общительный человек. Он ответственно относится к тому, что делает - всегда. Он хороший музыкант - с большой душой. Он уважает культуру своей страны и уважает других людей, людей других культур. Для меня было честью, работать с Олегом Карамазовым и группой «Братья Карамазовы», с которыми мы - группа «С.К.А.Й», ездили в тур по городам Украины, посвященный 1020-летию Крещения Руси. Вместе с нами работала тогда группа «ДДТ» и Юрий Шевчук. Большое дело и большие люди! С радостью откликнусь и буду в дальнейшем принимать участие в событиях по случаю Дня Крещения Руси. Я считаю, Олег заслуживает эту награду. Поздравляю, брат!

Александр Крикун, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота:

ОЛЕГ – ЧЕЛОВЕК МИРА. ХОРОШИЙ ДРУГ – ЭТО ЕГО ВТОРОЕ ИМЯ

- Я счастлив, я горд за Олега! Олега лично я уже поздравил с награждением орденом Дружбы. Но хочу повториться: наверное, это тот случай, когда говорят: награда нашла своего героя.

Олег – человек мира. Для него не существует различий по национальностям, для него не существует различий по языку, каких-то ещё. Он просто хороший человек и хороший друг – это его второе имя.

Я видел в социальных сетях на личной странице Олега (facebook) отзывы и комментарии по поводу его награждения, и некоторые меня очень удивили – с намеком на то, от кого Олег получил награду! Что, мол, он – украинский музыкант, а получил награду от российского Президента... Удивлен такому видению.

Для таких людей, как Олег, не существует разделения людей на принадлежности разным странам или разным народам. Есть – люди, есть – вера в Бога. И, если честно, я считаю себя достаточно верующим человеком, но считаю, что тот факт, что Олег и его товарищи возобновили празднование Крещения Руси – киевского Крещения народа, живущего ныне в Украине, России и Беларуси, по-настоящему возвращает нас к истоку духовности, напоминает нам то, о чем мы давно не задумывались, немного упустили, немного забыли, а это очень важно и помнить, и знать.

День Крещения Руси должен стать одним из самых важных государственных праздников. Ведь в день, когда мы приняли Конституцию или в день, когда мы провозгласили Независимость, не создалось, не родилось наше государство. А родилось наше государство по-настоящему, когда Господь Бог взял нас под свою опеку. Вот это, наверное, самый первый и самый главный праздник в нашей стране. Об этом надо помнить, в это надо верить, с этим жить!

Олег Кохан, кинопродюсер, генеральный продюсер кинокомпании SOTA Cinema Group:

ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДАМИ - ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД

- По определению, дружба – это большой труд. Ведь и любовь, и дружба между двумя людьми, как и между двумя странами, требуют больших усилий и большой работы. Тем более, когда мы говорим о дружбе между народами, мы подразумеваем большой, титанический труд, усилия, которые надо прилагать не одномоментно, а постоянно.

Такую работу взвалил на себя этот мощный парень, мой друг - человек по имени Олег Карамазов. И мне вдвойне приятно, что Олег тянет этот общественный проект, будучи человеком искусства! Являясь человеком культуры, музыкантом и поэтом. Потому что культура – это основной, связывающий пласт взаимоотношений между народами, между странами.

Культура – важнейший фактор в процессе взаимопонимания между государствами. Это то, что помогает поддерживать теплые дружеские отношения всем нам, людям, странам, народам, невзирая на какие-то экономические или политические разногласия.

Наши страны культурно и духовно едины, и это - самое главное в нашей дружбе. И это - та важная составляющая, которую в своем творчестве, в своем деле, несет Олег. Я поздравляю Олега Викторовича и желаю ему быть тем, кем он для нас всех есть – Человеком!

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий:

ВСЁ В ЕГО ЖИЗНИ ПОСВЯЩАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ПРАВОСЛАВИЯ

- Несколько лет назад мы с Олегом были немного знакомы. Но когда у нас в приходе был момент испытания чистоты веры, пришлось отстаивать православный храм... Именно он пришел тогда на помощь - Олег и его товарищи. Он не побоялся, не постеснялся, а, появился у нас, приехал вместе со своими добрыми друзьями и добрым словом, добрым делом поддержал нас. Явил нам реальную помощь. С Божьей помощью православный храм отстояли.

Мои пожелания Олегу - чтобы Господь хранил его в таком проповедническом свидетельстве, в таких важных делах, которые он исповедует. Суть его деяний - в чистоте богославия. Он - талантливый музыкант, и вместе с тем - это его служение, которому он посвящает свою жизнь, - свидетельство православия. А это не только важно, но очень сложно в наше время. Желаю Олегу, чтобы он укреплялся в делах своих и чтобы он был хорошим примером такого человека, который служит хорошим делам и добрым людям, человека, который является реально – христианином.

О празднике День Крещения Руси хочу сказать: очень ценно помнить о таких праздниках. Тогда мы помним, кто мы. И если замечаем, что мы немножко не те, вспоминая о таком празднике, мы вспоминаем и о себе, о чистоте, о том, что мы - тоже часть святой Руси. Слава Богу, есть люди, которые нам так ярко и так живо напоминают об этом.

Справка УНИАН. Олег Викторович Кривошея - (творческий псевдоним - Олег Карамазов) – лидер группы «Братья Карамазовы», поэт, музыкант, общественный деятель. Рок-группа «Братья Карамазовы» основана в Киеве в 1990 году.

В 2008 году Олег Карамазов при поддержке Украинской православной церкви выступил одним из организаторов и участником грандиозного тура по 24 городам Украины, посвящённого 1020-летию Крещения Руси.

С 2007 года О.Карамазов является одним из руководителей ежегодных культурно-просветительских проектов, приуроченных ко Дню Крещения Руси (отмечается 28 июля) в Украине, России и Беларуси.

11 мая 2012 года предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Владимир наградил О.Карамазова орденом Андрея Первозванного - за служение Православной церкви.

Виктория Дегтяр - для "УНИАН-Религии"