День памяти 100 тысяч мучеников, шагнувших с моста в небо

13 ноября Грузинская Церковь празднует память святых мучеников Тбилисских, замученных и убитых персами и монголами в XIII веке.

Имена этих героев неизвестны, как неизвестно точно и количество верующих, в один день ставших святыми.

Историки говорят, что их было сто тысяч!

Грузинских мучеников за Христа, свою веру утвердивших своею кровью.

Не отреклись от христианства И Церкви дети, и Христа, Их стала кровь – моста «убранством», Как гвозди – тяжкого креста.



Вера Гиоргадзе

Что такое вера? Непреложность убеждений, которые не нуждаются в доказательствах? Или нуждаются? Но в каких?

Хорошо быть верующим в 21 веке. По воскресениям спешить в Храм, чинно креститься на улице перед входом, не боясь быть узнанным и вызванным в специальные органы.

Еще приятно давать душеспасительные советы невоцерковленным друзьям и, сознавая своё превосходство, искренне удивляться их неверию.

А ведь совсем недавно, в стране победившего атеизма, быть верующим было смертельно опасно. Те, кто не испугался – шел по этапу или подтверждал свою веру кровью. Наверное, по молитвам исповедников и новомучеников, мы можем сегодня ходить в Храм, не задумываясь о последствиях. Но среди наших дедов и прадедов были и те, кто осквернял церкви и стрелял в священников. И их было большинство. И кто знает, в нашей генетической памяти течет кровь мучеников за веру или её гонителей?

В каждом христианском народе есть свои мученики. История хранит их имена, и Церковь возносит к ним молитвы.

Район Исани - колыбель Тбилиси. Отсюда начал строится город, здесь стоял один из дворцов царицы Тамары и церковь.

Здесь Грузия принесла великую жертву Господу – кровь 100 000 мучеников, не предавших Христа.

В 1226-ом году хорезмский шах Джалал-эд-дин завоевал Грузию и вошел в Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он велел снять купол на Сионском соборе Успения Божьей Матери и поставить туда свой трон. Из храма вынесли иконы Христа и Богородицы и положили на Метехский мост. Всех жителей города согнали к мосту и, обещая свободу, велели пройти по нему, осквернив иконы. Женщины с маленькими детьми, безусые юнцы, молодожёны. Они полны были желанием жить!

И выбрали смерть. С молоком матери впитали они не только трепетное благоговение к святыни, но веру твёрдую своих отцов. И еще, наверное, понимание того, что слово не должно расходится с делом. Веруешь во Христа, Который умер за тебя - будь готов умереть за Него, когда пробьёт час. Их час пробил внезапно на Метехском мосту, ставшим для большинства дорогой к раю. С последней молитвой на устах, они лобызали святые образа и обезглавленные падали в Куру.

Были и те, кто, опустив глаза, плевал на иконы. Таких было не много и не нам судить их за малодушие.

Мост, на котором были казнены мученики, уже давно разрушен. Да и сама река сегодня поднялась на 9 метров выше уровня тех лет. Но когда временами уровень воды падает, становятся видны опоры старого исторического моста. Новая церковь в честь ста тысяч тбилисских мучеников построена именно на этих опорах.

Почти восемь веков отделяет нас от этих, так и хочется сказать – трагических событий грузинской истории. Но нет - героических, великих, но только не трагических! В один день, потеряв сто тысяч своих лучших сынов и дочерей, древняя Иверия приобрела сонм святых мучеников! Это их молитвами, словно Феникс, каждый раз восстаёт из пепла Тбилиси. И сегодня тысячи его жителей снова придут к Метехскому мосту, чтобы почтить память своих земляков, шагнувших с моста в небо.

Надежда Стешенко-Григорьева - для "УНИАН-Религии"