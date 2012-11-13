Патриарх Кирилл в Иерусалиме освятил русский храм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в понедельник великое освящение храма Всех святых, в земле Российской просиявших, более 100 лет строившегося на высочайшей точке русского Горненского женского монастыря в пригороде Иерусалима, сообщает РИА Новости.

На великом освящении храма в понедельник присутствовали насельницы монастыря и сотни паломников.

«Сегодня — особенный день для обители, для всей Русской Православной Церкви и лично для меня»,- сказал Патриарх Кирилл после освящения храма и Божественной литургии в нем.

Святейший Патриарх вспомнил, как посещал это место в 1969 году, когда от храма были только четыре стены без перекрытий и крыши. Возглавив Отдел внешних церковных связей, будущий Патриарх Кирилл тогда поставил задачу завершить строительство храма, начатое до революции.

Предстоятель Русской Церкви подарил храму Всех святых, в земле Российской просиявших, икону Покрова Божией Матери. Он пожелал, чтобы под Покровом Богородицы «ко спасению направлялись пути монашествующих и всех паломников, посещающих Горний монастырь Русской духовной миссии в Иерусалиме».

Храм Всех святых в земле Российской просиявших был заложен в 1911 году. Но в 1914-ом строительство было прервано и возобновилось только в 2003 году. В 2007 году председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский Кирилл (ныне Патриарх) освятил храм малым чином.

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