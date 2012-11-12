Избран местоблюститель патриаршего престола Болгарской Церкви
02:39, 12 ноября 2012Православие
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Организует выборы нового патриарха
Митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл 10 ноября, на специальном заседании Священного Синода Болгарской Православной Церкви, был избран местоблюстителем патриаршего престола, сообщает Sofia News Agency.
Главной задачей митрополита Кирилла в течение ближайших четырех месяцев станет организация церковно-народного собора, который должен выбрать нового патриарха.
Патриарх Болгарской Православной Церкви Максим умер 6 ноября. В пятницу, 9 ноября, он был похоронен в Троянском монастыре (центральная Болгария).
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