Избран местоблюститель патриаршего престола Болгарской Церкви

Организует выборы нового патриарха

Митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл 10 ноября, на специальном заседании Священного Синода Болгарской Православной Церкви, был избран местоблюстителем патриаршего престола, сообщает Sofia News Agency. Главной задачей митрополита Кирилла в течение ближайших четырех месяцев станет организация церковно-народного собора, который должен выбрать нового патриарха. Патриарх Болгарской Православной Церкви Максим умер 6 ноября. В пятницу, 9 ноября, он был похоронен в Троянском монастыре (центральная Болгария).

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