В Ташкенте отпраздновали 140-летие Туркестанской епархии

В Ташкенте 11 ноября прошли торжества, посвященные 140-летию учреждения Туркестанской епархии.

Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр — глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, и митрополит Среднеазиатский Викентий — глава Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви.

За Литургией возносились молитвы о умножении любви, мире и благоденствии жителей Казахстана и стран Центральной Азии. По окончании Литургии было совершено молебное пение перед ковчегом с частью главы великомученика и целителя Пантелеимона, доставленным накануне митрополитом Александром из Свято-Никольского собора г. Алма-Аты. Частица мощей была принесена в Туркестанскую епархию Преосвященным епископом Димитрием (Абашидзе; 1867-1942), прославленным ныне в лике местночтимых святых Киевской епархии.

***

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла праздничные мероприятия, посвященные 140-летию учреждения Туркестанской епархии, ранее прошли также в Алма-Ате. 18 мая 2012 года праздничную Литургию в Вознесенском кафедральном соборе г. Алма-Аты возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

По материалам сайтов Митрополичьего округа в Казахстане и Среднеазиатского митрополичьего округа