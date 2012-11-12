Патриархи Кирилл и Феофил III совершили литургию в Иерусалиме

11 ноября Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили ночную Божественную литургию в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Вечером 11 ноября Святейший Патриарх Кирилл возглавил молитвенное шествие от Яффских ворот Старого города. Возле Иерусалимской Патриархии к процессии присоединился Блаженнейший Патриарх Феофил с сонмом архиереев и духовенства. Процессия проследовала к Храму Воскресения.

За богослужением была возглашена ектения с прошениями об упокоении новопреставленного Патриарха Болгарского Максима.

Песнопения и молитвы звучали на церковнославянском и греческом языках.

По окончании Литургии прозвучало слово Патриарха Феофила. «С того благословенного времени, когда страна русов приняла свет Христов, Святой Гроб и все святые места Святой Земли стали полюсом притяжения и источником, откуда черпали силы многочисленные русские богомольцы, патриархи, архиереи, императоры, священники и множество благочестивых верующих, — отметил, в частности, Блаженнейший Владыка. — Святые места получали помощь и поддержку русских царей и паломников всякий раз, когда необходим был их ремонт или защита от происков чуждых сил».

Обращаясь к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Предстоятель Иерусалимской Церкви подчеркнул: «Это совместное служение двух Патриархов является наивысшим проявлением нашего полного согласия, общения и исповедания в догматах, предании и практике нашей Православной Церкви. Сие таинство Тайной Вечери есть наша совершенная и наивысшая радость и веселие в этом мире. Оно же есть подтверждение и залог нашей надежды и упования на то, что, согласно истинному обетованию Господа нашего Иисуса Христа, мы будем пить новое вино в царстве Отца Его (Мф. 26:29)».

Поблагодарив за приветствие, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Ваше Блаженство, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Преосвященные собратья архипастыри! Дорогие отцы, братья и сестры!

Воскресный день, малую Пасху, мы празднуем сегодня у величайшей святыни христианского мира — у Гроба Господня, в месте Воскресения Спасителя. Мы вместе служили Божественную литургию, вместе причащались от Единой Чаши. Наше духовное и молитвенное единство, единство Русской и Иерусалимской Церквей, имело сегодня свое зримое воплощение. И мне радостно приветствовать здесь Ваше Блаженство, а в Вашем лице — и всю полноту Святой Иерусалимской Церкви, сослужить и молиться вместе с Вами.

В чуде Божественной Евхаристии, которую мы совершили, в таинственном и животворном преложении земных приношений, хлеба и вина, в истинные Тело и Кровь нашего Господа и Спасителя — имеет свое продолжение великое чудо Воскресения Христова. Евхаристия восставляет нас от нашей земной, смертной юдоли, животворит нас духом и готовит к вечной жизни. Она делает нас причастными Телу Христову — единой Христовой Церкви. Она укрепляет наши силы и подает надежду на иное, непреходящее бытие во славе святого Христова Воскресения. В Евхаристии мы все — живые свидетели и причастники Воскресения Христова.

Посещая в эти дни Матерь Церквей, Церковь Святого Града Иерусалима, мы воздаем должное ее многовековому подвигу непрестанной молитвы у величайших святынь христианского мира и их ревностного хранения для всех христиан. Великое множество паломников, стекающихся сюда со всех концов света — это свидетельство о том, что весть о Воскресении Христовом, исшедшая из Иерусалима и пронесенная святыми апостолами по всей земле, не угасла и жива и по сей день. Вера во святое Христово Воскресение приносит свой плод во всем мире, в том числе и в России, Украине, Беларуси и других странах Святой Руси, по слову Господню: "Блаженны не видевшие и уверовавшие" (Ин. 20:29).

Многим обязана Святому Граду Русская Православная Церковь, и многое нас объединяет. Сюда, ко Гробу Господню, во святой Иерусалим, издревле устремлялись стопы бесчисленных русских паломников. От вас мы приняли свой богослужебный устав, и доныне литургическая жизнь Русской Церкви вершится по заветам преподобного Саввы Освященного и других великих подвижников древних палестинских монастырей. Даже сам этот храм святого Воскресения, где мы сегодня совершили Божественную литургию, издавна был одним из самых почитаемых храмов на Руси: в старину мы имели традицию строить церкви в честь праздника Обновления этого храма. И по сей день в России немало церквей, что носят имя Воскресения словущего, а один из монастырей недалеко от Москвы называется «Новым Иерусалимом», ибо главный храм этого монастыря построен по образу Храма Гроба Господня. Во имя того, чтобы сей храм Воскресения и другие святыни Палестины сохранялись в ведении Православного Патриархата Иерусалима, отдавали свои лепты русские жертвователи, проливали свою кровь русские воины, ценой своей жизни засвидетельствовавшие ту любовь, которая нас издревле связывает.

Как Предстоятель Русской Церкви я благодарен за возможность поклониться иерусалимским святыням. Благодарю Вас, Ваше Блаженство, за приглашение, общую братскую молитву, теплое слово и радушный прием.

Сегодня, после общей молитвы и принесения Бескровной Жертвы, наши сердца особенно созвучны: в месте Воскресения Христова нас всех роднит вера и братская любовь о Христе. В духе этой любви я молитвенно желаю Вашему Блаженству укрепления от Господа в Вашем высоком Предстоятельском служении, а пастве Церкви Святого Града Иерусалима — всещедрых милостей и полноты духовных даров о Христе Иисусе».

Предстоятель Русской Православной Церкви преподнес Блаженнейшему Патриарху Феофилу в дар лампаду, выразив надежду, что масло и огонь, который возжгут в ней, будут «символизировать нашу веру и любовь к Святому граду».