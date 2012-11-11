Вера против смуты. Интервью митрополита Волоколамского Илариона

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы корреспондента «Российской газеты» (федеральный выпуск № 5928 (255) от 6 ноября 2012 года).

— Владыка, сегодня мы празднуем День народного единства, какой актуальный смысл приобретает этот праздник в современной истории России?

— Сегодня наша страна, впрочем, как и большинство стран мира, стоят перед самыми разными вызовами и угрозами, среди которых нужно назвать экономический кризис, межнациональные конфликты и противостояния, социальную напряженность. История неоднократно свидетельствовала, что преодолеть испытания возможно только сообща.

День народного единства должен, на мой взгляд, утвердить в каждом из нас понимание того, что мы являемся единым народом с общими историческими корнями и общим будущим. Россия — наша общая Родина, и ее судьба зависит от каждого из нас.

Конец ХVI — начало ХVII столетия известны в отечественной истории как Смутное время. В те лихие годы страна подверглась иностранному вторжению. Однако благодаря способности консолидировать духовные и человеческие силы нашему народу удалось отстоять государственный суверенитет и собственную религиозную идентичность. Люди разных сословий, веры и национальностей сплотились, чтобы защитить право жить согласно традициям и заветам своих предков. Единый народный порыв прекратил братоубийственное противостояние и Смуту, положив начало возрождению и укреплению исторической Руси.

Празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы, связанное со свержением четыре столетия назад иностранного владычества, а потому ставшее и Днем народного единства, с тех пор символизируют идею национального согласия.

— В этом году одним из самых интересных международных событий в жизни Русской Православной Церкви был августовский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Польшу, названный переломным. Как Вы считаете, удается ли народам и Церквам России и Польши подняться над мелкими и крупными политическими и историческим обидами и найти путь к прощению и примирению?

— История отношений российского и польского народов имеет разные страницы, и далеко не все из них мрачные. Она знает примеры добрососедства и солидарности, когда русские и поляки вставали под одни знамена для защиты своих домашних очагов, родной земли. И это случалось неоднократно, когда общие христианские ценности, славянские корни и близкое соседство превозмогали дух отчуждения и корыстных интересов.

Стремлением искать общее для двух народов в их служении будущему человечества были продиктованы и труды по подготовке Совместного послания Предстоятеля Русской Православной Церкви и председателя Польской католической епископской конференции о примирении народов России и Польши.

Патриарший визит в Польшу, в ходе которого было подписано послание, стал одним из самых заметных событий многих последних лет. Он нашел отражение в общественной реакции в наших странах, народы которых в большинстве своем с воодушевлением восприняли призыв двух Церквей.

Как бы ни развивалась история, настало время для взаимного прощения, возвращения к дружбе и доверию. Это возможно только при опоре на христианскую совесть. Движение наших народов навстречу друг другу — требование самой жизни. Только объединяя наши усилия, народы России и Польши смогут внести свою важную лепту в сохранение христианства в современной Европе. Это наш общий долг.

Совместное послание получило единодушное одобрение со стороны Священного Синода Русской Православной Церкви и польского католического епископата, вызвало широкий международный резонанс. Высокую оценку документу дали Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва, Папа Римский Бенедикт XVI и другие иерархи Римско-Католической Церкви.

9 сентября этого года Совместное послание было зачитано во всех католических храмах Польши. В этот же день я огласил его за Божественной литургией, совершенной Святейшим Патриархом в кафедральном Храме Христа Спасителя в Москве. Текст послания был распространен церковными средствами массовой информации, а его публичное обсуждение вызвало огромное внимание российских и зарубежных СМИ.

— На прошлой неделе Вы встречались с главой Католической Церкви в Риме и выступали на пленарном заседании комитета ООН в Нью-Йорке. В чем Вы нашли поддержку в разговоре с Папой Римским? Какие темы вашего выступления в ООН были главными?

— На встрече с Папой Бенедиктом XVI был затронут довольно широкий круг вопросов. Папа интересовался современной жизнью Русской Православной Церкви, и я познакомил его с последними важнейшими событиями, касающимися создания новых епархий и митрополий, расширения миссионерской и просветительской деятельности Церкви. Мною была поднята тема развития сотрудничества между Синодальной библейско-богословской комиссией нашей Церкви и Конгрегацией вероучения Римско-Католической Церкви в области научно-богословских исследований.

Особое внимание было уделено проблеме преследования христиан в разных странах. Перед личной встречей с римским понтификом я принял участие в пленарной сессии XIII Всемирного Синода епископов Римско-Католической Церкви: в своем выступлении я обратил внимание католических епископов на бедственное положение христианского населения стран Ближнего Востока, особенно Ирака и Сирии, и призвал к более тесному взаимодействию ради защиты прав христиан там, где они несправедливо ущемляются или игнорируются.

В продолжение этой темы в беседе с Папой Римским был затронут вопрос осквернения христианских святынь в разных странах и, в частности, актов вандализма, имевших место в Храме Христа Спасителя.

Проблематике дискриминации христиан я посвятил свое выступление на заседании III Комитета ООН, состоявшемся 23 октября в штаб-квартире этой международной организации в Нью-Йорке, а также на встречах с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, председателем 67-й Ассамблеи ООН Вуком Еремичем, президентом Фонда «Призыв совести» Артуром Шнайером. Обращаясь к представителям мирового сообщества, я выразил надежду, что столь авторитетная международная организация, как ООН, уделит должное внимание нарушениям прав христиан на свободное исповедание веры, поможет создать эффективный механизм противодействия дискриминации по религиозному признаку.

— Сегодня активно пересматриваются казавшиеся самыми очевидными исторические события. Например, к советской армии-освободительнице и к России предъявляются претензии — не вовремя начали военную операцию в годы Второй мировой войны, разрушили европейский город при наступлении. Вы долгое время служили епископом в Вене, каким было отношение к опыту мировой войны, Православию и русским в Австрии?

— В глазах людей, мало знакомых с историей Второй мировой войны, Австрия воспринимается как часть Третьего Рейха: подавляющее большинство австрийцев разговаривают на немецком языке, по своей культуре они, безусловно, близки к своим северным соседям, австрийцы воевали на стороне Германии, экономика страны работала на ее армию. На самом же деле Австрия стала первой из европейских стран, подвергшихся агрессии со стороны нацистов. «Аншлюс» (насильственное присоединение) Австрии в 1938 году означал потерю государственного суверенитета, все руководящие позиции были заняты ставленниками Рейха, золотой запас национального банка был увезен в Берлин, а предприятия переданы частным немецким корпорациям. Более того, до полутора миллионов австрийцев были призваны в вермахт и вынуждены воевать и умирать далеко за пределами родной земли. Репрессиям со стороны нацистов подверглись около миллиона человек, а около 100 тысяч оказались в концентрационных лагерях. По словам Карла Реннера, первого послевоенного президента страны, вследствие политики Гитлера, стремившегося завоевать весь мир, австрийцы «стали нищим народом, почти лишенным юношества и зрелых мужчин, народом, состоящим из стариков и детей, калек и больных».

Освобождение советскими войсками Вены — это не американская тотальная бомбардировка Дрездена, практически сравнявшая город с землей. Один из красивейших городов Европы удалось сохранить, хотя гитлеровцы и взорвали все знаменитые мосты через Дунай, кроме одного (который захватили и разминировали русские солдаты).

Около 27 тысяч советских воинов погибло при освобождении Австрии. Была восстановлена ее государственность, сформированы местные органы власти, возобновили деятельность политические партии и профсоюзы. Уже в первые послевоенные месяцы наши войска приняли самое активное участие в восстановлении инфраструктуры страны, из армейских продовольственных запасов обеспечивалось гражданское население. На средства СССР и при участии армейских подразделений было восстановлено здание Венской оперы, пострадавшее при налете американской авиации; были восстановлены или заново построены разрушенные гитлеровцами мосты. Поэтому австрийцы никогда не путали освобождение с оккупацией, а отношение к России, несмотря на долгие годы «холодной войны», продолжает оставаться добрым.

За годы своего служения в Вене я неизменно встречал заинтересованное отношение австрийцев к русской духовной культуре, произведениям выдающихся русских музыкантов, живописцев и архитекторов. Среди прихожан венского Свято-Никольского собора также немало местных жителей, ценящих и любящих русскую православную богослужебную традицию.

Беседовала Елена Яковлева