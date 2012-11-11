Патриарх Кирилл возглавил Всенощное бдение в Троицком соборе

Вечером 10 ноября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Русскую духовную миссию в Иерусалиме и возглавил Всенощное бдение в Троицком соборе.

По завершении богослужения Патриарх Кирилл обратился к присутствующим:

«Сердечно поздравляю с великим для всех нас праздником: сегодня отмечается 140-летие великого освящения этого собора. Чего только не произошло за прошедшие годы! Эти стены видели славу русского присутствия здесь, в Палестине, и множество паломников. Затем они были свидетелями грозных политических событий на Ближнем Востоке, свидетелями постепенного опустения Русской Палестины. В ту пору между Русью и Святой Землей была возведена огромная стена; казалось, что она непреодолима. Но по милости Божией мы сегодня можем свидетельствовать, что эта стена рухнула: сотни тысяч паломников со всей Руси — из России, Украины, Беларуси, Молдовы, а также из стран дальнего зарубежья, где живут русские люди, прибывают в Святую Землю, чтобы прикоснуться сердцем к великой благодати, источаемой ее святынями».

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил начальнику Миссии Архимандриту Исидору наперсный крест; всем собравшимся в храме были розданы иконы Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением.

Служба коммуникации ОВЦС