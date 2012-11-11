Патриарх Кирилл встретился с Махмудом Аббасом

10 ноября 2012 года Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Главным содержанием беседы стало обсуждение путей установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке и, в частности, роли религиозных общин в его достижении. Среди тем, обсуждавшихся в ходе предшествовавших бесед, — ситуация на Ближнем Востоке. В ряде стран ближневосточного региона растет напряженность, что приводит к оттоку христианского населения. Такое положение, по свидетельству Патриарха Кирилла, весьма тревожит Русскую Православную Церковь.

Святейший Патриарх Кирилл назвал немаловажным фактором в отношениях между странами Святой Руси и Палестиной то, что в числе жителей этой земли — православные арабы, составляющие паству Иерусалимского Патриархата. В связи с этим Его Святейшество отметил: между Московским и Иерусалимским Патриархатами существуют истинно братские, дружественные отношения, это было подтверждено и в ходе нынешнего визита, в частности, во время встречи Предстоятелей двух Поместных Православных Церквей, состоявшейся накануне.

Святейший Патриарх Кирилл поделился оценкой христианско-мусульманских отношений в Палестине, которая была дана Блаженнейшим Патриархом Феофилом, отметившим их мирный, дружественный и братский характер. Святейший Владыка выразил сожаление, что в настоящее время такая ситуация складывается далеко не во всех странах Ближнего Востока. Нарушение гражданского мира трагическим образом сказывается на положении религиозных меньшинств, в частности, христиан.

«Мы вынуждены с прискорбием отметить исход христианского арабского населения с Ближнего Востока. В ряде стран христиане сталкиваются с угрозами, с требованиями уехать, нередко погибают в ходе гражданских столкновений. Это не может оставить нас безразличными», — сказал Патриарх Кирилл, подчеркнув, что Русская Православная Церковь полностью солидарна с Православными Церквами Ближнего Востока — Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским Патриархатами.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви высшую награду Палестины — орден «Звезда Вифлеема». Награда была вручена Святейшему Патриарху в знак уважения к его высокому сану, в благодарность за усилия по достижению мира и стабильности на Святой Земле, укреплению духовных и религиозных связей между российским и палестинскими народами.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru