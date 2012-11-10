Старец Илий: Молитва — это пища нашей души

Молитва: как молиться, о чем, где совершать молитвы?

Беседа со схиархимандритом Илием (Ноздриным).

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"Человек немощен и слаб, чтобы избежать всего, что может случиться с ним непредвиденного, случайного и опасного. Поэтому мы, как православные, верующие, знаем, что как есть Господь, который нас защитит, что есть святые Ангелы-хранители, покров Царицы Небесной, которая защищала, охраняла наше Отечество от многих грехов наших. И есть святые угодники, и святые Архангелы, Ангелы, святители, святой Николай, святые Апостолы. Они помогают нам, если мы молимся, если верим, и они всегда готовы придти на помощь, помочь нам. Поэтому мы должны постоянно быть в молитве, в прошении, благодарении Господа. И Господь всегда готов помочь нам. Но Господь видит наши желания, наше произволение, наше обращение к Нему. Поэтому вся наша жизнь должна быть тесно связана с молитвой. Господь хочет, прежде всего, спасения нашей души. Молитва спасает нашу душу и помогает нам всегда во всей жизни нашей".