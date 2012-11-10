Предстоятель РПЦ посетил базилику Рождества Христова

Сегодня Предстоятель Русской Православной Церкви посетил в Вифлееме базилику Рождества Христова. В пещере Рождества Господа Иисуса Христа Святейшим Патриархом Кириллом был совершен молебен.

Затем в монастыре Рождества Христова Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с градоначальником Вифлеема Виктором Баркатом. В ходе беседы мэр города подчеркнул огромное значение визита Святейшего Патриарха Кирилла для христианского населения на этой земле и для преодоления вражды и разделения в регионе.

На площади перед базиликой Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к представителям СМИ, сказал:

«Святая Земля — особое место на земном шаре. Это место, где человек вне зависимости от своей национальности, своей культуры чувствует особое присутствие Божией благодати. Господь нам дал Священное Писание, существует очень устойчивая традиция Церкви, которая хранит Евангельские истины, но Он также благоволил сохранить для нас места, связанные с Его жизнью, которые являются историческими доказательствами правдивости всего того, о чем рассказывает нам Евангелие. Через эти святые места мы видимым образом соприкасаемся с жизнью, с подвигом, со смертью, со страданиями Господа и с Его рождением, о чем я особо хотел бы сказать здесь, на благословенной земле Вифлеема. Поэтому каждый христианин должен посетить эти святые места, по крайней мере, один раз в жизни, а если получится, то и больше. Здесь мы почерпаем благодать, силу для своей жизни, понимаем, что вера православная означает для нашего мироощущения, для наших отношений с ближними и дальними».

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru