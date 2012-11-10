10 ноября - преподобного Иова Почаевского

10 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Иова Почаевского.

Родиной этого подвижника была юго-западная часть Руси (Покутье, Галичина). Он происходил из благочестивой и глубоковерующей дворянской семьи. С раннего детства отрок Иоанн покинул родительский дом и ушел в Угорницкий монастирь.

Преподобному довелось подвизаться в нескольких монастырях. Особенными подвигами прославился святой на этой Почаевской горе.

На этой горе Преподобный Иов прославляется как великий угодник, как молитвенник, как постник, затворник, исповедник Православной веры. Святой в своей жизни объединил главное – духовное, с необходимым – телесными трудами.

Что было главным в жизни святых и в частности преподобного Иова? Главное - это духовный подвиг, пребывание в молитвенном состоянии, в непрестанной борьбе с помыслами, искоренении страстей и греховных навыков падшей природы человека. Твердость характера соединялась в преподобном Иове со смирением, братолюбием и совершенным беззлобием. От многодневных стояний на молитве ноги у преподобного Иова отекали так, что покрывались язвами, следы от которых до сих пор остались на его нетленных мощах.

По словам ученика Преподобного - игумена Досифея – ночи Иов проводил в молитвах, а дни в монастырских трудах «земли копанием, древес саждением и гноя собиранием себе смиряюща». Первое, что сделал преп. Иов после того, как братия поставили его игуменом – это ввел Студийский устав. Занимался наставлением братии, просвещалправославный народ печатая духовную литературу и листовки, которые в то время были большой духовной поддержкой для православного народа.

На Волыни Преподобный явился настоящим защитником, проповедником и безбоязненным исповедником Православной веры.

Он прожил ровно сто лет. За неделю до кончины 21 октября 1651 года Преподобный имел откровение в своей пещере о точном дне своей кончины. 28 октября он сам отслужил Божественную литургию, и окончив ее и воздав последнее целование братии, без всякой болезни мирно отошел ко Господу "в тот же самый час, который предсказал".

28 августа (10 сентября н. ст..) - день обретения мощей Преподобного Иова, в который наряду с 28 октября (10 ноября н. ст.) - днем блаженной кончины и 6 мая (19 мая н. ст.) - днем памяти праведного Иова Многострадального - отмечается память Преподобного в Православной Церкви.

Официальный сайт Почаевской Лавры