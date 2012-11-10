В Иерусалиме встретились патриархи Кирилл и Феофил

12:23, 10 ноября 2012
Православие
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Паломничество предстоятеля РПЦ


   Вчера в Тронном зале Иерусалимской Патриархии состоялось братское собеседование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила, сообщает Патриархия.ru.

   На встрече присутствовали иерархи Иерусалимской Церкви и представители Московского Патриархата.

   Патриарх Феофил приветствовал Патриарха Кирилла и вручил ему орден Живоносного Гроба Господня «Большой крест Святогробского братства».

   Предстоятель Русской Церкви поблагодарил за гостеприимство и отметил, что его нынешний визит — это, прежде всего, паломническое посещение Святой Иерусалимской Церкви.

   «Мы всегда помним, что Иерусалимские Патриархи у Гроба Господня творят молитву о православных христианах, проживающих как в Библейском регионе, так и во всем мире. Просим святых молитв Вашего Блаженства о Церкви Русской и об окормляемых ею народах Святой Руси», — сказал Патриарх Кирилл.

Рravmir

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