В Иерусалиме встретились патриархи Кирилл и Феофил



Вчера в Тронном зале Иерусалимской Патриархии состоялось братское собеседование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила, сообщает Патриархия.ru.

На встрече присутствовали иерархи Иерусалимской Церкви и представители Московского Патриархата.

Патриарх Феофил приветствовал Патриарха Кирилла и вручил ему орден Живоносного Гроба Господня «Большой крест Святогробского братства».

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил за гостеприимство и отметил, что его нынешний визит — это, прежде всего, паломническое посещение Святой Иерусалимской Церкви.

«Мы всегда помним, что Иерусалимские Патриархи у Гроба Господня творят молитву о православных христианах, проживающих как в Библейском регионе, так и во всем мире. Просим святых молитв Вашего Блаженства о Церкви Русской и об окормляемых ею народах Святой Руси», — сказал Патриарх Кирилл.

Рravmir