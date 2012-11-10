Глава РПЦ будет молиться на Святой земле о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Святой земле будет молиться о мире на Ближнем Востоке.

"Мы знаем, что нет еще полного мира и должной справедливости здесь на Ближнем Востоке, и поэтому пребывание в Святой земле будем сопровождать молитвами о мире в Иерусалиме и для всей Святой Земли", — сказал патриарх в пятницу на брифинге по прибытии в Иерусалим.

С этой поездки начинается шестидневный визит-паломничество патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Израиль, Палестинскую национальную администрацию и Иорданию.

Христианский Иерусалим восторженно встретил патриарха Московского и всея Руси Кирилла — торжественная процессия духовенства разных конфессий и мирян сопровождала предстоятеля Русской православной церкви от Яффских ворот старого города к главной христианской святыне — храму Гроба Господня, где патриарх совершил первое богослужение начавшегося паломничества, сообщает РИА Новости.

Представители Иерусалимской православной, Армянской апостольской, Коптской, Антиосийской и Католической церквей, а также кавасы — традиционные стражи храма Гроба Господня в форме времен османского владычества прошли с Московским первосвятителем и делегацией РПЦ крестным ходом от Яффских ворот до Иерусалимской патриархии, где предстоятелей РПЦ торжественно и тепло встретил патриарх Иерусалимский Феофил. Затем процессия с пасхальными песнопениями мирян двинулась к храму Гроба Господня, который встретил гостей из России колокольным звоном. На площади перед храмом собрались тысячи верующих, которые просили патриархов благословить их.

Патриарх совершил краткий молебен у входа в Кувуклию — самое священное место храма, часовню над плитой Гроба Господня. Также патриархи Кирилл и Феофил и облаченные в торжественные красные одежды духовенства Русской и Иерусалимской церквей совершили краткое богослужение, славословие в Кафоликоне — пределе храма Гроба Господня, принадлежащем Иерусалимскому патриархату.

Во время торжеств пел хор Сретенского монастыря Москвы, сопровождающий патриарха в его поездке по Святой земле.

Патриарх Феофил в храме обратился к предстоятелю РПЦ с торжественной речью, в которой отметил важность братских отношений двух православных церквей.

Патриарх Кирилл сказал, что каждый христианин мечтает хоть раз попасть на Святую землю, пройти по крестному пути Спасителя, поклониться камню, где лежало тело Иисуса (плите Гроба Господня в одноименном храме).

"Впервые я прибываю на Святую землю, чтобы принести молитвы от лица всей Русской церкви, избравшей меня своим предстоятелем", — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он засвидетельствовал почтение древней Иерусалимской церкви от верующих России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран, входящих в каноническую территорию Московского патриархата.

"Хотел бы обновить братские чувства, совместно вознести на Гробе Господне молитвы о мире всего мира, благостоянии Церквей и спасении всех… Наше особое моление, чтобы на месте великой победы Христовой воцарились мир и согласие между людьми", — отметил патриарх Кирилл.

В рамках начавшейся в пятницу шестидневной поездки по Святой Земле патриарх посетит важнейшие христианские памятники на территории Израиля, Палестинской национальной администрации и Иордании.