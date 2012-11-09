Один день волонтёра

"Отрок"

Я никогда не умела зарабатывать деньги. Тем удивительней то, что сейчас моим основным делом стал сбор средств — я собираю деньги для онкобольных детей. Нет, наверное, такого дела, которое бы лучше и наглядней иллюстрировало нашу человеческую немощь и беспомощность — и постоянное попечение Божие о нас. С тех пор, как Господь возложил на меня эти бремена, каждый день убеждаюсь в истинности слов: Без Меня не можете делать ничего.

Досье № 2

Надежда, волонтёр движения «Молодость неравнодушна». Родилась в 1983 году в Киеве. В 2005 году закончила факультет журналистики Киевского национального университета им. Т. Шевченко; работала на телевидении и в прессе. С 2007 года занимается социальной работой. Координатор базы доноров и волонтёр сайта donor.org.ua; один из редакторов сайта molodost.in.ua

1. Кровь — это кровь

У большинства людей сегодня обычный трудовой день, но для родителей, чьи дети проходят химиотерапию в онкоотделении, день начинается с поиска доноров. С самого утра мне поступают звонки с просьбами помочь найти доноров крови.

На сегодняшний день наша база довольно-таки многочисленна, но она не решает и десятой части проблем. Людей, готовых приехать на сдачу крови, преодолевая всевозможные препятствия, не так много. Дни и время забора крови очень неудобны для тех, кто работает; но спасать чью-то жизнь всегда нужно сейчас, это нельзя отложить на завтра.

Быть донором — большая ответственность. Часто люди оставляют свои координаты, поддавшись первому порыву или не ознакомившись с обязательными правилами донорства. Кровь может спасти жизнь ребёнка, а может и погубить. Современные системы переливания, используемые в трансфузиологии, исключают возможность заражения донора, но не исключают заражения того, кто получает кровь, так как многие вирусы проявляются в крови только через полгода. Многие дети, выстояв в борьбе со страшной болезнью под названием рак, получают в награду гепатит.

...Родители обзвонят около полусотни человек, откликнется семь-восемь, из них половину забракуют в пункте переливания ещё при заполнении анкеты. Ещё часть отсеется после результатов анализа. К концу лечения у родителей появляется несколько блокнотов, исписанных номерами телефонов, большая часть которых зачёркнута.

Бывает, что те, кто не может приехать по первому зову, находят себе замену. Некоторые, сдав кровь для одного ребёнка, потом сами ищут доноров для других детей, пытаются искать деньги на лечение, приходят в гости, становятся друзьями. Но нередки и случаи, когда родителям грубо отказывают или обещают — и не приходят, не отвечают на звонки.

...Выбираю из базы доноров необходимой группы крови и рассылаю родителям номера телефонов. Если из первого списка донор не находится, родители перезванивают снова, и я снова и снова выписываю номера. Звонки могут поступать и в выходные дни, и во время отпуска; иногда прямо в маршрутке приходится давать консультации желающим стать донорами или родителям. Часто приходится забывать о своём настроении и личных обстоятельствах. Постоянно чувствую себя на передовой, работа выжигает эгоизм, на всю жизнь как бы наводится резкость — многое становится неважным и ненужным. Даже слова начинаешь воспринимать в их прямых значениях. Если кровь — то кровь, благодаря которой человек живёт. Если жизнь, то жизнь живого существа, сейчас и сию секунду. Балансирование на той грани, за которой стоит смерть, тоже в прямом значении этого слова. Когда слышу эти слова, употреблённые в отношении к неодушевлённым предметам в рекламных роликах, они ощутимо режут слух.

2. Андрей

Звоню маме Андрея — мальчика, для которого мы сейчас собираем средства. Оказывается, после размещения на сайте просьбы о помощи маме на карточку не поступило ни копейки.

Несколько лет назад Андрей закончил лечение остаосаркомы, но под конец лечения заразился гепатитом. Через несколько дней им с мамой нужно ехать в Киев на операцию. Даже отпустив ребёнка, болезнь, как эхо войны, постоянно даёт о себе знать. Годы борьбы с недугом отнимают у родителей все сбережения, оставляют огромные долги, не дают возможности потом устроиться хоть на какую-то работу.

Отправляя просьбу о помощи в безликое интернет-пространство, никогда не знаешь, чего ожидать. Бывают случаи, когда даже большая сумма приходит буквально через нескольких часов, а бывает и так, что в течение месяцев «зависшая» просьба заставляет переживать и молиться. Часто большие суммы собираются из очень маленьких. Перечисляя по пять-десять гривен, люди вносят ту малую лепту, которая по своей духовной значимости просто неоценима. Для больных она является свидетельством того, что они не остались одни со своей бедой, и это даёт силы бороться дальше. Настоящее чудо, что в бездушной всемирной паутине или радиоэфире столько добрых и отзывчивых сердец, готовых прийти на помощь сразу же!

На сайте очень много просьб о детях со всей Украины, а Андрею уже семнадцать лет, и это существенно снижает шансы на получение помощи. Маленьким детям помогают охотнее. Но если уходит взрослый ребёнок, сиротами остаются родители.

Пишу просьбу для Андрея повторно. Не знаю, придёт помощь или нет.

3. Новые лица

В полдень меня ждёт не самая приятная, но обязательная работа. Когда поступают новые просьбы от ещё не знакомых нам людей, в первую очередь следует проверить их правдивость. Для этого необходимо получить и проверить все медицинские документы, личные данные, созвониться с врачами.

Сегодня мне предстоят две такие «проверки». К сожалению, случаи обманов бывают, порой довольно циничные. Говорить об этом не хочется. За годы работы наши волонтёры научились вычислять подлоги.

Каждому новому человеку, приходящему со своей бедой, сперва приходится объяснять, что наша организация — не фонд, и мы не можем специально выделить средства на лечение. Я могу лишь разместить информацию с просьбой, а дальше нужно молиться, чтобы люди, прочитав её, помогли. Волонтёр — это всего лишь человек, который старается быть рядом.

Конечно, все судьбы в руках Божиих, однако многое зависит и от самих больных и их родственников. Нельзя сидеть сложа руки, думая, что все тебя бросили или что теперь весь мир тебе должен помочь. Если человек максимально прикладывает усилия, то и помощь приходит быстрее. Если мама или папа оставляют за порогом больницы свою прошлую жизнь, со всеми привычками, планами и мечтами, если они понимают, что для них сию секунду самое главное и самое важное — спасти их ребёнка, то и доноры у них быстрее находятся, и помощь приходит, и само лечение идёт эффективнее, увеличивая шансы на выздоровление.

4. Поездка в детское отделение онкологии

Сегодня я впервые буду раздавать детям портреты, которые сделала для них художница Майя. Однажды, зайдя на сайт с просьбами о помощи, она не смогла остаться в стороне и предложила создавать детям портреты в фотошопе на основе фотографий. Видя себя настоящей принцессой или рыцарем на коне, ребёнок, пусть и на несколько минут, забывает о горе и боли.

Раздав портреты, захожу в гости к своим подопечным, детям и родителям. Каждый раз стараюсь принести с собой какой-то подарок, книжку, раскраску, конструктор. Получать подарки всегда приятно.

Больничные стены ни у кого не вызывают радости, но по-настоящему можно радоваться знакомству с людьми, которые находятся здесь на лечении. Зачастую, сами того не осознавая, они подают пример мужества и веры.

Мама Максима, Таня, принадлежит к числу тех людей, которые, кажется, просто не умеют унывать и остаются жизнерадостными в любой ситуации. Таня рассказывает о перипетиях дня, как Максим не ел, как не могли сбить температуру, как ходили на процедуры, как он громко кричал, когда делали укол, как искали доноров. В самом начале лечения у впечатлительного маленького мальчика началась вполне взрослая депрессия. Маме много пришлось пережить, чтобы вывести ребёнка из этого состояния. Дома у неё остался малыш, которого она не видела уже несколько месяцев и который уже забыл слово «мама». Рассказывая обо всём этом, Таня улыбается. Всегда говорит о том, как Господь им помогает во всём, даже в малом, о том, как много вокруг добрых людей. И во всём этом столько смирения и терпения, любви и веры в успех, что, глядя на маму, и сам этим заражаешься. Становится стыдно за себя, за то, что порой в совершенно пустяковых ситуациях не можешь сдержаться.

5. «Вечер трудного дня»

Закончился день. Перебираю в памяти его события, пытаюсь усвоить те уроки жизни, которые Господь ненавязчиво преподал мне за сегодня. Ведь на самом деле те, кому мы помогаем, могут дать нам намного больше, чем мы — им.

Вечером у меня радость: Андрею всё-таки перечислили на карточку четыре с половиной тысячи гривен. Завтра я им ещё передам деньги, которые мне тоже неожиданно пожертвовали, и у них будет необходимая сумма. Операция в среду. И в этот раз Господь не оставил!

Неравнодушными, я думаю, не рождаются. Чтобы активно помогать людям, приходится каждый день понуждать себя, отрываясь от собственных проблем. Главное, что надо помнить: помогая ближнему, мы должны это делать ради Христа. Все остальные цели, даже очень правильные, очень быстро сгорают, а вместе с ними сгораешь и ты.

Иногда приходится слышать мнение, что нет смысла помогать тем, кто всё равно обречён . Да, мы всегда имеем право выбора, кому помочь, да и помогать ли вообще. Но что-то заставляет людей приходить на помощь даже в самой безнадёжной ситуации, вопреки логике, хотя бы и ценой собственной жизни. Ведь и Господь не сказал, что жизнь свою нужно положить только за наиболее «перспективного» больного или только за особо талантливого человека. В каждой ситуации пытаюсь представить себя на месте родителей. Убеждена, что отворачиваться нельзя до последней секунды.

С каждым днём я всё больше узнаю, как много неравнодушных людей вокруг нас, как много они могут делать для спасения ближнего — и как мало делаю я. Знаю точно, что только по милости Божией у меня нет чувства, что жизнь проходит пусто и бесцельно.

Телефон Надежды: +380984418874.