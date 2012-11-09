Димитрий Солунский - второй Апостол Павел

"Татьянин день"

Обычное для того времени дело - умереть за веру в то, что десятилетия назад Сын Божий ходил по земле. Каждый день церковного календаря - память какого-нибудь мученика и святого. Трудно упомнить всех, известных по именам. Невозможно представить, о жизни и смерти скольких из них мы не имеем никакого понятия.

Так получилось, что в России Святого Димитрия Солунского почитали особо. С одной стороны, это святой-воин, а воевать нашим предкам приходилось немало. С другой, передавали, будто по происхождению Димитрий, хоть и жил в греческих Салониках, был славянин. Многие и вовсе считали Димитрия русским. Его воспринимали как покровителя и помощника русских, который иной раз помогает им против самих греков. Свидетельство тому можно найти в летописном повествовании о том, как Олег разгромил Константинополь в 907 году: «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога».

Наверное, после того, как в храмах было объявлено о прибытии мощей, многие услышали рассказ о жизни Святого Димитрия или прочитали его «Житие» (если не были знакомы с ним до этого).

Итак, есть вероятность, что родители Димитрия были славянами (славянские племена имели обыкновение селиться неподалеку от Салоник и занимались торговлей. Некоторые ученые полагают, что благодаря этому Святые Кирилл и Мефодий с детства были знакомы со славянским языком: надо же было как-то объясняться с торговцами на рынке). Они верили во Христа, строили свою жизнь по заповедям и имели в доме небольшую церковь. В ней и крестили сына Димитрия. Отец был влиятельным человеком - проконсулом (верховным правителем) Фессалоник, христианство исповедовал тайно. Когда он умер, император познакомился с Димитрием и передал ему место проконсула: молодой человек был умен и талантлив и наверняка хорошо знал все, что полагается проконсулу. Существовало одно «но», о котором Галерий Максимиан не подозревал: новый правитель Фессалоник был христианином.

В отличие от отца, молодой Димитрий не стал таить свою веру и сразу же исповедал себя как христианина перед своими подданными. Можно представить, насколько претила этому честному и правдивому юноше вероятность жить, постоянно скрывая от других - своих ближних - самое дорогое и главное, что у него было - веру. Можно сказать, Димитрий совершенно не заботился о том, как угодить императору, достать побольше ценностей себе и своей семье и просто продлить жизнь. В сердце его жила вера, в руках были огромные возможности, которые давало место проконсула. И Димитрий решил использовать их для проповеди. В «Житии» он именуется «вторым Апостолом Павлом». Павел основал в Фессалониках общину христиан, Димитрий значительно ее увеличил. И, как и Павел, погиб смертью мученика.

Император был в гневе, узнав о проповедничестве проконсула. Максимиан как раз возвращался из похода в Причерноморье, и решил вместе со всем войском посетить Салоники.

Димитрий же спокойно велел слуге раздать все имущество нищим («Раздели богатство земное между ними - будем искать себе богатства небесного») и стал постом и молитвой готовить себя к неминуемой смерти.

По приказу императора низложенного проконсула заточили в темницу. А на рассвете 26 октября (8 ноября) пронзили его тело копьями.

Тело Святого великомученика Димитрия выбросили на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. При святом равноапостольном Константине (306-337) над могилой Святого Димитрия выстроилицерковь. Сто лет спустя стали возводить новый храм и обрели его нетленные мощи. С VII века при раке великомученика Димитрия началось чудесное истечение благовонного мира. Поэтому Святого Димитрия называют Мироточивым