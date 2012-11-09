Патриарх Кирилл пожелал Обаме крепости душевных и телесных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительную телеграмму Бараку Обаме по случаю его переизбрания на пост президента США.

Предстоятель РПЦ пожелал американскому президенту «крепости душевных и телесных сил, помощи Божьей и успехов в трудах на высшем государственном посту, а американскому народу - мира, благополучия и процветания».

«Выбор, сделанный народом США, свидетельствует о доверии сограждан осуществляемому Вами политическому курсу. Это возлагает на Вас особую ответственность за судьбы миллионов людей, связавших с Вами свои надежды на лучшую жизнь», - говорится в приветствии предстоятеля РПЦ, ссобщает пресс-служба патриарха.

Патриарх выразил убеждение в том, что во время очередного срока президентских полномочий Обамы «будут и дальше развиваться и укрепляться отношения между народами наших стран».

«Отрадно, что в Соединенных Штатах должным уважением пользуется Русская православная церковь, присутствие которой в Америке насчитывает более двух сотен лет. Надеюсь на внимание властей страны к нуждам наших верующих», - сказано в телеграмме.