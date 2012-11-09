Митрополит Владимир соболезнует Болгарской Православной Церкви

Предстоятель УПЦ выразил соболезнования Священному Синоду Болгарской Православной Церкви по поводу кончины Патриарха Болгарского Максима. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«С глубокой сердечной печалью Мы восприняли известие о блаженной кончине Святейшего Патриарха Болгарского Максима. И сегодня, в этот скорбный для Вселенского Православия день, Украинская Церковь молитвенно разделяет утрату братской Церкви Болгарии», - говорится в обращении Митрополита Владимира.

Предстоятель УПЦ отметил, что покойный Патриарх Максим возглавлял Церковь в нелегкие времена, когда атеистическая власть пыталась уничтожить христианскую веру.

«Богоборческая власть всеми силами старалась искоренить Веру Христову из умов и сердец боголюбивого болгарского народа, воздвигая антирелигиозную пропаганду, преследуя священнослужителей, стремясь подчинить себе Церковь, сделав ее послушным орудием в своих руках. Но вся эта духовная брань в который раз послужила лишь к славе Божией, «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Господь внял единодушному молению Церкви Своей, послав ей в лице Преосвященного митрополита Ловчанского Максима архипастыря, право правящего слово Христовой истины».

Как отмечает Митрополит Владимир, Патриарх Максим своей жизнью показал пример подлинного христианского служения.

«Усердный молитвенник, прекрасный богослов, подлинный этнарх болгарского народа, готовый выслушать и утешить в час душевной скорби – вот те немногие качества, присущие Святейшему Патриарху, за которые Господь Вседержитель даровал ему долгие лета служения пред Святым Своим Престолом», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Патриарх Болгарской Православной Церкви (БПЦ) Митрополит Софийский Максим умер 6 ноября в Софии в возрасте 98 лет. Смерть наступила около 04:00 по местному времени.

29 октября в Болгарии отметили его 98-летие. В тот момент Патриарх Максим находился в больнице и только попросил принести ему чудотворную икону Божьей Матери "Достойно есть", чтобы помолиться перед ней, до того, как ее отнесут в главный храм страны.

Патриарх Максим (Марин Найденов Минко) родился 29 октября 1914 года в Ловечской области Болгарии. Он был избран Патриархом Болгарской Православной Церкви 4 июля 1971 года.