Памятник патриарху Гермогену сделают под руководством Щербакова

Творческий коллектив скульпторов под руководством народного художника России Салавата Щербакова победил в конкурсе на изготовление памятника священномученику патриарху Гермогену в Москве.

Как сообщает в четверг официальный сайт Русской православной церкви, жюри на проходившей 4-8 ноября в "Манеже" выставке-форуме "Православная Русь: к Дню народного единства" отобрало три лучших проекта памятника из почти 60 представленных работ. Как уточнили РИА Новости организаторы выставки-форума, первое место занял творческий коллектив скульпторов под руководством Щербакова.

Патриарх Гермоген вдохновил народное ополчение на освобождение столицы от иностранных интервентов в период Смуты начала XVII века, был заточен за свои патриотические убеждения в Чудов монастырь и умер там от голода 400 лет назад.

На выставке-форуме в Москве были представлены 59 работ скульпторов из различных городов России и зарубежья. Каждый посетитель выставки имел возможность отдать голос за понравившуюся работу в рамках народного голосования.

По данным пресс-службы РПЦ, жюри всероссийского конкурса на лучший проект памятника возглавил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

"Памятник святителю, который будет стоять в Александровском саду, должен быть величественным, должен показывать патриарха во всей славе его сана, но в то же время лик святителя должен быть обращен к современному человеку, чтобы люди как церковные, так и далекие от Церкви видели в этом монументе положительный и привлекательный образ", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Основание памятника — в Александровском саду, у стен Кремля — патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже заложил в марте этого года. Тогда же он объявил конкурс на создание монумента. За прошедшие месяцы на конкурс поступило около 80 заявок, и 60 из них были представлены в "Манеже".

Открытие памятника запланировано на 25 мая 2013 года — к 100-летию со дня прославления патриарха Гермогена в лике святых.

В марте 2012 года патриарх Кирилл также заложил первый в Москве храм в честь священномученика Гермогена — он будет возведен в Крылатском в рамках программы строительства 200 храмов в спальных районах города.



