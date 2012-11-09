В Турции решили снести 232-летнюю церковь святителя Николая Чудотворца
09:56, 09 ноября 2012Православие
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Местные жители хотели восстановить
Решение о сносе 232-летней православной церкви в городе Бодрум (провинции Мугла) удивило местных жителей, которые полагали, что храм будет отреставрирован, сообщает The Orthodox Church.
Местные жители призывали к восстановлению церкви святого Николая, однако в муниципалитете города Бодрум приняли решение о ее сносе, поскольку «здание церкви гнилое».
Решение было подписано одним из членов Республиканской Народной Партии (CHP), сменившего на посту мэра города Бодрум Мехмета Kужaдoна, которому грозит тюремный срок по обвинению в коррупции.
С 1965 года церковь Святого Николая использовалась в качестве склада, кинотеатра, театра и сарая для лодок.
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