В Турции решили снести 232-летнюю церковь святителя Николая Чудотворца

Решение о сносе 232-летней православной церкви в городе Бодрум (провинции Мугла) удивило местных жителей, которые полагали, что храм будет отреставрирован, сообщает The Orthodox Church.

Местные жители призывали к восстановлению церкви святого Николая, однако в муниципалитете города Бодрум приняли решение о ее сносе, поскольку «здание церкви гнилое».

Решение было подписано одним из членов Республиканской Народной Партии (CHP), сменившего на посту мэра города Бодрум Мехмета Kужaдoна, которому грозит тюремный срок по обвинению в коррупции.

С 1965 года церковь Святого Николая использовалась в качестве склада, кинотеатра, театра и сарая для лодок.