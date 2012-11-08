В лавре презентован фильм «Сирия: война и вера»

Документальный фильм «Сирия: война и вера. Взгляд изнутри» был представлен 3 ноября этого года в 45-м корпусе Киево-Печерской Лавры. Фильм снят группой журналистов телеканала НТН, входящий в состав медиа-группы «Интер», совместно с Отделом внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Активное участие в подготовке фильма принял сотрудник ОВЦС УПЦ протоиерей Захарий Керстюк, сообщает официальный сайт УПЦ.

Фильм рассказывает о современном положении Сирии, о роли религии в вооруженном противостоянии, а также об отношении обычных сирийцев к военным действиям в стране, которые, на их взгляд, навязываются извне. В ленте показаны две семьи - христианская и мусульманская, которые одинаково страдают от военных действий. В фильме также приведены факты, свидетельствующие о том, что в Сирии воюют иностранные наемники, а именно радикальные исламисты, которые используют религию для оправдания убийств, для достижения грязных целей. Следует отметить, что по разным данным за время военных действий в Сирии уже погибло от 14 до 30 тысяч мирных жителей.

После просмотра ленты слово взял Посол Сирии в Украину Мохаммед Саид Акила. Дипломат поделился личными переживаниями и воспоминаниями о мирной довоенной Сирии. Посол напомнил, что Сирия всегда была страной, в которой мирно жили представители разных религий. Сирийский дипломат призвал говорить правду о его стране и не доверять западным СМИ, которые, по его мнению, ведут информационную войну против его родины.

«Хотя Сирия и далеко от нас, но и в Украине живут христиане и мусульмане, и эти вопросы являются близкими и для нас. Не вмешиваясь во внутренние дела мусульман, Украинская Православная Церковь настроена на сотрудничество именно с традиционным исламом для блага украинского общества. Мы против радикального ислама и будем прилагать все усилия, чтобы посторонние силы не нарушили мирного сосуществования между верующими христианами и мусульманами в нашей стране», - отметил епископ Броварской Феодосий.

Ожидается, что фильм будет показан по телеканалу НТН 11 ноября.