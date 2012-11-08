В УПЦ написали новую икону - «Собор святых Киевской духовной академии»

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира написан образ «Собор святых Киевской духовной академии», память которых будет отмечаться в один день с памятью преподобного Нестора Летописца. Об этом сообщает сайт КДАиС. Вечером 7 ноября все преподаватели и учащиеся духовных школ во главе с ректором КДАиС архиепископом Бориспольским Антонием собрались в академическом храме Рождества Богородицы, где владыка ректор торжественно освятил образ.

Обращаясь к студентам, архиепископ Антоний сказал: «За почти четырехсотлетнюю историю из стен Киевской духовной академии вышло множество выпускников. За этот период Киевская академия испытала и расцвет, и закрытие, и возрождение, но она всегда выполняла свою основную задачу - воспитание молодых людей, ставших впоследствии Предстоятелями Поместных Церквей, архиереями, священнослужителями, церковными учеными. Но самое главное, что среди выпускников нашей Академии есть святые, и они изображены на иконе, которую вы сейчас видите. Когда-то они были такими же молодыми, как и вы. Теперь же вы можете обращаться к ним с молитвой».

После освящения под пение величания преподаватели и студенты приложились к иконе.