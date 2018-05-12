Удивительная особенность православия – повседневное почитание сонма святых, чье реальное участие в духовной жизни каждого из нас не вызывает сомнений.

Эта уверенность исходит из двухтысячелетнего практического опыта Церкви, а также поразительной способности подвижников веры и благочестия быть современными независимо от того, когда каждый из них совершил свой святой путь и в какой исторической обстановке он пребывал.

Есть удивительные особенности наших святых: они не только связаны невидимой нитью преемственности, хотя, многие из них, никак не могли знать друг друга, да и разделены были их подвиги географическими расстояниями и веками, но и поразителен тот факт, что наши святые всегда современны.

Их опыт, наставления, поучения и жизненный путь отнюдь не «преданье старины глубокой», а вполне реально применимые практики в наш технологичный и рациональный век.

Передо мной икона преподобного Нестора Летописца. Умудренный старец из веков столь давних, что и представить трудно. Иные жизненные реалии и обстоятельства, другой образ жизни…

И все же, святой современен, оставаясь одновременно яркой самостоятельностью с присущими только ему чертами характера и жизненными коллизиями.

Преподобный Нестор Летописец – XI начало XII века. Место подвига - кручи Днепра. Знаменитая Киево-Печерская лавра с самим преподобным Феодосием во главе и сонмом старцев. Историческая эпоха становления и расцвета Киевской Руси.

Невольно видишь пред собой келью, с горящей на столе свечей и согбенного над пергаментными свитками старца, выводящего гусиным пером слова: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть».

Нестор Летописец, автор «Повести временных лет». Скульптура работы М. Антокольского.

Одного этого знания о творце мирового шедевра было бы достаточным, чтобы имя Нестора вошло в историю, но ведь он был еще и монахом - молитвенником и духовным делателем.

Знаменитое изгнание беса из будущего святителя Новгородского Никиты, которое вместе с иными киево-печерскими старцами совершил преподобный Нестор есть подтверждение его духовного опыта, а также прямое свидетельство для сегодняшних любителей экзорцизма, что чин этот, в народе «отчиткой» называемый есть удел только опытных монахов в сане священном находящихся, а не доморощенных священников, обремененных семейными и приходскими заботами.

Но все же главная заслуга преподобного – возвеличивание истинного знания, которое в соединении с любовью к Богу и покаянием приносит мудрость житейскую и уверенность в вере и спасении. Нестор-летописец не только древний писатель из трудов которого мы имеем и житие преподобного Феодосия и «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», но и горячий проповедник книги как таковой.

Нестор Летописец. Реконструкция по черепу С. Никитина.

Вчитайтесь в эти слова старца: «Великая бывает польза от учения книжного,- говорил он,- книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость».

Разве не современны и злободневны эти мысли в день нынешний, когда книга стала заменяться бездушными интернет-смайликами, а само чтение ограничивается лишь «чириканием» (Twitter) c запасом слов от Эллочки-людоедки? Разве не ответ это современным гносеомахам от православия, доказывающим, что книжная мудрость есть удел лишь избранных и проповедующих принцип Скалозуба: «И чтобы зло пресечь, собрать все книги бы, да сжечь»?

Нестор наполняет свои письменные труды конкретными свидетельствами об особенностях киевской жизни и монастырского быта XI века. В них много живых деталей. В повествованиях преподобного Нестора мы встречаем не только исторические свидетельства, но и рассказы о благочестии наших предков, о житейском быте того времени.

«Повесть временных лет» Нестора Летописца. Первый лист.

Да и действительно, на какие бы источники опирались наши знаменитые историки Соловьев, Ключевский или Карташев, не будь под рукою Богом сохраненных текстов «Повести временных лет»?

Именно преподобный Нестор дал нам историческое знание и приоткрыл тайны давних столетий. Его труд и сегодня является примером того, каких высот может достичь человек, если в нем сочетаются Богом данные таланты и духовное делание. В летописи наша отечественная история получает богословское осмысление. Духовность летописи, ее историческая верность и патриотизм возвело ее в ряд высочайших творений мировой письменности.

История нашей веры украшена многочисленными свидетельствами и подвижниками, она многогранна и бесконечно познаваема, но есть в ней главное – Господь, который в каждом Своём подвижнике дает маленький штришок Самого Себя, отражает Свою непостижимость в главном Своем творении – человеке.

Именно поэтому века и расстояния здесь бессильны.

Протоиерей Александр Авдюгин - для "УНИАН-Религии"

