УПЦ предлагает помощь в разрешении проблем храма Гроба Господня

Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил поддержку патриарху Иерусалимскому Феофилу ІІІ и предложил помощь в разрешении проблемы вокруг храма Воскресения Христова (Гроба Господня).

Как сообщает официальный сайт УПЦ, об этом говорится в письме Митрополита Владимира к патриарху Иерусалимскому Феофилу ІІІ.

«С тревогой нами была воспринята весть средств массовой информации, а также ответственных лиц Иерусалимской патриархии, что при определенных обстоятельствах под угрозой прекращения доступа верующих оказалось самое святое для всего христианского мира место – Храм Воскресения Христова и святыни, которые находятся под его сенью», - говорится в письме.

В нем также отмечается, что во многих епархиях Украинской Православной Церкви, где с благословения патриарха Иерусалимского и благословения Священного Синода Иерусалимской Патриархии находилась чудотворная икона Плащаницы Пресвятой Богородицы, «преосвященные владыки вместе с искренними словами благодарности выражают также и большую обеспокоенность вышеупомянутыми событиями в Святом Граде».

Учитывая это, Митрополит Владимир просит патриарха Феофила ради поддержания Святой Иерусалимской Церкви в трудную для нее минуту принять от верующих Украинской Православной Церкви благотворительную материальную помощь.

Ранее израильская газета "Маарив" сообщила, что банковские счета Иерусалимской Православной Церкви заморожены по просьбе компании водоснабжения Hagihon, которая утверждает, что Иерусалимская Патриархия задолжала ей 9 млн. шекелей (приблизительно 1,8 млн. евро), поскольку годами не оплачивает счета.

В ответ Патриарх Феофил III заявил о намерении закрыть храм Гроба Господня. Однако сделать это сложно, поскольку, кроме православных, хранителями храма являются католики и армяне.

Представитель Иерусалимской патриархии архиепископ Исхисиус заявил: "Мы никогда не платили (за воду) - ни при османах, ни при иорданцах, ни, тем более, при израильтянах».

Другой представитель патриархии - архиепископ Феодосий - рассказал, что Храм Гроба Господня "испокон веков имеет привилегии, которые позволяют ему существовать без выплаты налогов и коммунальных услуг, но израильские власти стали вводить новые процедуры для отмены этих привилегий".

Храм Гроба Господня был построен на месте, где согласно христианским преданиям был распят, похоронен и воскрес Иисус Христос. Он был освящен в 335 году. Храм содержат Греческая и Армянская православные церкви, а также "Хранитель Святой земли" - представитель Францисканского ордена, который назначается по согласованию с Ватиканом.