Честную главу Пантелеимона Целителя доставили на Афон

5 ноября вечером официальная делегация УПЦ во главе с архиепископом Черниговским и Новгород-Сиверским Амвросием и епископом Броварским Феодосием доставила честную главу великомученика и целителя Пантелеимона к месту ее постоянного пребывания - русский Свято-Пантелеимоновский монастырь на Афоне. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Святыню у пристани торжественным крестным ходом встречала многочисленная братия монастыря во главе с духовником иеромонахом Макарием. В главном соборе обители перед честной главой был совершен молебен. В ту же ночь в Покровском храме монастыря украинскими архиереями во главе с митрополитом Черновицким и Буковинским Онуфрием была совершена Божественная литургия, на которой молились члены официальной делегации, монастырская братия и многочисленные паломники.

6 ноября, после возвращения в Украину, архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский Амвросий и епископ Броварской Феодосий посетили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с отчетом о состоявшейся поездке.