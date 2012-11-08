Путин наградил орденом Дружбы украинского рок-музыканта Олега Карамазова

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении лидера украинской рок-группы «Братья Карамазовы» Олега Карамазова орденом Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба Президента Российской Федерации.

Награду вручил министр культуры РФ Владимир Мединский в Кремле в день празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. О.Карамазова отметили не только как поэта и музыканта, но и как человека, укрепляющего отношения между народами.

«Любовь и дружба – это точно то, чем мы должны наполнить себя в течение земной жизни. Но как мужчине и воину хотелось бы, конечно, еще получить орден «За отвагу» и «За взятие Берлина». Но сегодня - «За дружбу» – тоже хорошо!», - сказал О.Карамазов в комментарии УНИАН.

По словам духовника рок-музыканта - наместника Свято-Покровского мужского монастыря Голосеевская пустынь архимандрита Исаакия (Андроника), О.Карамазов получил благословение на деятельность на благо Православной церкви в 2006 году.

«Олег занимается делами, объединяющими людей. Когда я узнал о том, что он удостоен ордена Дружбы, это не оказалось для меня удивительным – Олег действительно заслужил эту награду. Господь сказал: «Любите друг друга». Это главная заповедь Бога. Ради этой любви Олег отдает все силы. Я сердечно поздравляю Олега, желаю сил, здоровья и Божьего благословения на его нелегкие труды на благо Церкви и народов наших стран», - сказал архимандрит Исаакий.

Орденом Дружбы награждаются граждане РФ, а также граждане иностранных государств: за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за деятельность по сближению и взаимообогащению культур и укреплению дружественных отношений между государствами.

Также орденом Дружбы в этот день в Москве были отмечены заслуги известного немецкого хореографа Джона Ноймайера, художественного руководителя Крымского Русского драматического театра Анатолия Новикова и генерального директора ООО «Плиноводы» (Республика Словения) Марьяна Эберлинца.

Справка УНИАН. Олег Викторович Кривошея - (творческий псевдоним - Олег Карамазов) – лидер группы «Братья Карамазовы», поэт, музыкант, общественный деятель. Рок-группа «Братья Карамазовы» основана в Киеве в 1990 году.

В 2008 году Олег Карамазов при поддержке Украинской православной церкви выступил одним из организаторов и участником грандиозного тура по 24 городам Украины, посвящённого 1020-летию Крещения Руси.

С 2007 года О.Карамазов является одним из руководителей ежегодных культурно-просветительских проектов, приуроченных ко Дню Крещения Руси (отмечается 28 июля) в Украине, России и Беларуси.

11 мая 2012 года предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Владимир наградил О.Карамазова орденом Андрея Первозванного - за служение Православной церкви.

Фото предоставлено пресс-службой Президента Российской Федерации