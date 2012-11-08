Патриарх Кирилл посетит Израиль, Палестину и Иорданию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен совершить паломнический визит по святым местам в Израиле, Палестине и Иордании, сообщает ИТАР-ТАСС.

– Этот визит в ряду посещения поместных православных церквей отличается особенным характером паломничества, прикосновения к истокам христианской веры, – отметил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Планируется, что патриарх Кирилл вместе с Патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III совершит ночную литургию у Гроба Господня, а также посетит места, где происходили описанные в Евангелии события. Кроме того, предстоятель Русской православной церкви намерен вместе с паломниками из разных стран пройти крестным путём Спасителя.

В ходе визита на Святую землю патриарх посетит храмы и монастыри Русской духовной миссии в Иерусалиме, основанной более полутора веков назад. В русском Горненском монастыре патриарх совершит Великое освящение храма, заложенного ещё до революции, но построенного в последние годы.

Патриарх Кирилл встретится с руководством Израиля, Палестинской автономии и Королевства Иордания. Он посетит мемориал, увековечивающий память о евреях – жертвах нацизма «Яд ва-Шем».

По традиции вновь избранный патриарх наносит так называемые мирные визиты главам других поместных православных церквей мира. Предстоятель РПЦ уже успел посетить Турцию, Египет, Сирию, Ливан, Болгарию, Польшу и Кипр. В сентябре этого года патриарх Кирилл также посетил Японию.