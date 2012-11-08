В Узбекистане отметят 140-летие Православной Церкви в Средней Азии

Русская православная церковь отмечает 140 лет своего служения на земле Средней Азии и Казахстана, сообщает Ташкентская и Узбекистанская епархия.

По ее данным, 11 ноября в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента будет совершена праздничная литургия в честь 140-летия епархии и приезда в 1872 году первого епископа - преосвященного Софония (Сокольского).

В богослужении примут участие архипастыри сразу 13 новообразованных епархий Среднеазиатского и Казахстанского митрополичьего округов. Божественную литургию возглавит митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа.

11 ноября в Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента будет доставлена для поклонения верующих частица мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Ташкентская епархия - епархия Русской православной церкви, включающая в себя православные приходы на территории Узбекистана, учреждена весной 1871 года как Туркестанская.

С 27 июля 2011 года включена в состав новообразованного Среднеазиатского митрополичьего округа. С 2011 года правящий архиерей - митрополит Викентий (Морарь).

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2200 религиозных организаций 16 различных религиозных направлений, в том числе порядка 2000 мусульманских организаций,159 христианских, восемь еврейских, одна буддийская.