Княгиня Романова говорила с патриархом о брюссельских доказательствах

В ходе встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной 6 ноября, ею был поднят вопрос о позиции Русской Православной Церкви в связи с обнаружением в Брюсселе вещественных доказательств, найденных в 1918 году следователем Н.А. Соколовым на Ганиной яме под Екатеринбургом — в месте, связанном с трагедией Царской семьи.

По мнению ряда ученых и общественных деятелей, обнаруженные в Брюсселе вещественные материалы дают повод для дополнительных исследований с целью установления истины в вопросе об идентификации так называемых екатеринбургских останков.

В настоящее время Священноначалие Русской Православной Церкви не готово принять на веру результаты имевшей место генетической экспертизы екатеринбургских останков, поскольку ее представителям не был обеспечен доступ к информации о том, какие в точности генетические материалы использовались при сопоставлении данных.

В ходе упомянутой встречи Святейший Патриарх заявил о готовности Церкви принять участие в продолжении исследования вопроса об идентификации останков Царской семьи с учетом вновь найденных материалов, на основе прозрачности экспертного процесса и доступа ко всем генетическим материалам, связываемым с родом Романовых. Его Святейшество выразил надежду, что такое исследование поможет установить истину, чего ожидают многие православные верующие.

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