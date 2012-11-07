В Москве откроется выставка о гонениях на Церковь в СССР

Выставка "Преодоление: Русская церковь и Советская власть" откроется в Москве 7 ноября в Государственном центральном музее современной истории России — бывшем Музее революции. Об этом сообщают РИА Новости.

"Цель выставки — показать историю духовного сопротивления безбожию и научиться извлекать уроки, преподанные нам нашими мучениками", — сообщил ректор Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ), организовавшего выставку совместно с музеем современной истории, протоиерей Владимир Воробьев.

По его словам, за 20 лет существования ПСТГУ его историками "собраны многочисленные свидетельства исповедничества и мученичества, прослежены тысячи судеб, проанализирована история внутрицерковных споров, спровоцированных гонителями, написаны яркие страницы борьбы безбожного государства с Православной церковью".

Директор музея современной истории России Сергей Архангелов отметил, что в постоянной музейной экспозиции также есть экспонаты, связанные и с участием Церкви в значимых моментах государственной истории и с "гонением на Церковь", в частности, представлены документы о патриархе Тихоне — покровителе ПСТГУ.

В экспозицию "Преодоление: Русская Церковь и советская власть" вошли различные документы, отражающие как богоборческую политику власти, так и реакцию на нее Церкви. Значительное внимание уделено антирелигиозной пропаганде, которая велась везде: в школах, вузах, в армии, среди рабочих и крестьян. Посетители смогут ознакомиться с советской периодикой, атеистическими изданиями, плакатами, листовками, стенгазетами и даже с куклами, которые использовались в 1920-х годах при постановке антирелигиозных спектаклей.

Всего экспонатов более тысячи. Уникальными организаторы называют подборку карикатур на Сталина, связанных с его отношением к РПЦ, которые публиковались во время войны в газетах на оккупированных территориях (из архива ФСБ), репрезентативные документы, отражающие политику государства по отношению к Церкви на протяжении всего периода (из фондов ГА РФ и РГАСПИ), документы из тюрем и лагерей (из разных частных собраний), графику и рисунки заключенных, документы 1950-1970-х годов из внутреннего церковного делопроизводства, иллюстрирующие репрессивную установку государства по отношению к Церкви.

"Готовя выставку, мы заботились о том, чтобы зрители почувствовали дух эпохи, ощутили сопричастность к жизни верующих ХХ века. Хочется надеяться, что современный способ подачи исторических реалий поможет проекту выйти за пределы церковного сообщества, получить отклик со стороны широкой аудитории людей, интересующихся как историей церкви, так и историей России в целом", — сообщил куратор выставки диакон Павел Ермилов.

Экспонаты размещены в шести залах в хронологическом порядке. Каждый зал представлен символичным для этой эпохи словом, ставшим "ключом" при создании художественной концепции. Смысловой центр выставки — разделы, посвященные эпохе самых масштабных и кровавых гонений: с октябрьского переворота по 1937 год. Но за этим страшным периодом следует продолжение: Церковь в СССР оставалась гонимой и в послевоенные десятилетия, вплоть до середины 1980-х годов.

В рамках выставки запланированы открытые лекции светских и церковных историков. Экспозиция продолжит работу до 9 декабря.

Прочитать интервью с диаконом Павлом Ермиловым о выставке, о пропаганде религиозной, коммунистической и фашистской и о том, стоит ли церкви ассоциировать себя с властью можно ЗДЕСЬ



