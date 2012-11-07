Патриарх Болгарской Церкви будет избран в течение четырех месяцев

Новый Предстоятель Болгарской Церкви будет избран в течение следующих четырех месяцев, сообщает Православие.by со ссылкой на Sofia News Agency.

Священный Синод Болгарской Православной Церкви выберет трех кандидатов, возраст которых должен составлять не менее 50 лет.

«Патриарший совет по выборам тогда выберет одного из них», — сообщил митрополит Ловчанский Гавриил.

«Согласно уставу, все митрополиты являются кандидатами (на патриарший престол), на кого укажет Божие провидение, тот им и будет», — добавил митрополит Дометиан, считающий, что следующий глава БПЦ должен обладать физическими, моральными и психическими силами для выполнения своего долга.

Относительно возможных реформ Церкви с приходом нового Патриарха митрополит Видинский ответил, что «истины веры не подлежат реформам, необходимо бороться с безразличием общества в сфере духовности».

Также сообщается, что похороны Патриарха Максима состоятся в пятницу, 9 ноября. Предстоятель Болгарской православной Церкви Максим скончался 6 ноября на 99-м году жизни.