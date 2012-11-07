Православная Церковь празднует память святых мучеников Маркиана и Мартирия

Православная Церковь сегодня празднует память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев, то есть секретарей, Патриарха Павла Исповедника.

Еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонию. Еретики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны.

Тогда нечестивцы угрожали опорочить их перед императором, запугивали пытками и смертью. Но святые твердо исповедали Православие, завещанное отцами Церкви. Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти. Перед смертью мученики вознесли ко Господу горячую молитву и с тихой радостью преклонили главу под меч нечестивых. Святые тела их были благоговейно погребены православными христианами. Позднее, по указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников были перенесены в специально построенную церковь. От многих недугов исцелялись здесь верующие по молитвам святых, во славу Единой Живоначальной Троицы.

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