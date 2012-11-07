Патриарх Кирилл награжден высшей династической наградой Романовых

Патриарх Кирилл награжден высшей династической наградой Императорского дома Романовых — орденом святого апостола Андрея Первозванного, а также медалью «В память 400-летия Дома Романовых».

Награды были вручены великой княгиней Марией Владимировной, главой Российского Императорского дома Романовых, в ходе встречи с Предстоятелем в Даниловской резиденции, сообщает РИА Новости.

По словам Марии Владимировны, награды вручены предстоятелю РПЦ «за многолетние неустанные труды на поприще служения Святой Православной церкви и великого Отечества нашего, а также во свидетельство глубокого благоговения нашего дома к сану патриаршему и во изъявление нашей любви и признательности Вашему Святейшеству».

Патриарх Кирилл отметил, что для него это большая честь, которая свидетельствует «о самых тесных, добрых отношениях императорской семьи с Русской православной церковью», а также о единомыслии и одинаковом понимании многих задач, которые стоят сегодня перед Отечеством.

Патриарх Кирилл стал первым, кому была вручена памятная медаль, выпущенная к празднованию в 2013 году 400-летия Дома Романовых.

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый по времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 1917 года. Орден сохранен Домом Романовых в эмиграции, как династическая награда, но жалуется крайне редко.