Частица мощей Пантелеимона Целителя останется в Киеве

Частица мощей великомученика Пантелеимона Целителя с Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря отныне будет пребывать в столичном Афонском подворье, что при Свято-Михайловском храме.

Как сообщал УНИАН, за 17 дней пребывания святыни в Киеве к ней приложились около 500 тысяч верующих. 5 ноября святыня пребывала последний день в Киеве - в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании.

В этот день Божественную литургию, а затем молебен перед мощами великомученика возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир.

После богослужения святыню проводили на Афон.

«Православие в Украине»