Церковные журналы времен Великой отечественной доступны онлайн

В сети опубликована электронная версия номеров «Журнала Московской Патриархии» за период с 1943-го по 1954-ый год. Официальный печатный орган Русской Православной Церкви увидел свет в самый разгар Великой отечественной войны и долгие годы оставался единственным разрешенным церковным изданием в стране.

В первом номере журнала, вышедшем в сентябре 1943 года, сразу за редакционной статьей следует сообщение о встрече Сталина и местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Старогородского). Журнал сообщает, что «во время беседы Митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах Православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха». Указано также, что Сталин «сочувственно отнесся к этим предположениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий».

Считается, что данная встреча открыла новый этап в отношениях Православной Церкви и советского государства. На фоне военной обстановки впервые за долгие годы власти не стали препятствовать избранию Патриарха, разрешили открыть духовные учебные заведения, предоставили Церкви права юридического лица. Гонения продолжались и в дальнейшем, однако их пик остался позади.

Оцифровку и публикацию архива «Журнала Московской Патриархии» планируется продолжать и в дальнейшем.

Фома